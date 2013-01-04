جاسر أحكام مجزرة أحداث بورسعيد لن ترضي جماهير الأهلي

سليمان يسافر للسعودية

أعرب المهندس رؤوف جاسر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري عن عدم تفاؤله بعودة مسابقة الدوري المصري لكرة القدم في الموعد المحدد له يوم الثاني من فبراير المقبل/شباط.وقال جاسر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة: "إنه من المتوقع ألا تكون أحكام المحكمة في أحداث مجزرة استاد بورسعيد مرضية لجماهير النادي الأهلي وبالتالي لن تعود المسابقة من جديد".وأضاف أن حالة القلق التي تنتاب جميع الأندية من عدم عودة الدوري في الموعد المحدد له سيعني بالضرورة ضياع إتمام الصفقات الجديدة أو حتى إعارة اللاعبين في حالة تلقيهم أي عرض رسمي.وأشار جاسر إلى أنه لو أعلن مجلس الاتحاد المصري للعبة إلغاء المسابقة كان من الممكن أن يصبح الأمر أفضل؛ لأنه سيتيح لنادي الزمالك التعاقد مع لاعبين من مختلف الأندية بمبالغ مالية ضعيفة تتناسب مع إمكانيات الزمالك.

وافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق على سفر وليد سليمان لاعب الفريق إلى السعودية؛ من أجل المشاركة في مباراة الفريقين سويا ضمن مهرجان اعتزال نجم الهلال السعودي عبد الله الشريدة في 11 يناير الجاري/كانون الثاني.



وأوضح الجهاز الفني للأهلي اليوم الجمعة أن سفر سليمان لن يكون بغرض المشاركة في المباراة ولكن لأداء مناسك العمرة فقط مع الفريق.



ويجري سليمان برنامجا تأهيليا بعد إجراء جراحة الغضروف قبل أسبوعين.