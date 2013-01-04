مدرب قطر كل مباريات كأس الخليج صعبة آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: المنامة - د ب أ

استهل البرازيلي باولو أتوري المدير الفني للمنتخب القطري لكرة القدم المؤتمر الصحافي قبل مباراة فريقه المرتقبة، غدا السبت، أمام المنتخب الإماراتي في بطولة كأس الخليج (خليجي 21) في البحرين، بالتأكيد على سعادته بالمشاركة في هذا المحفل الرياضي المهم.



وقال أتوري: "بلا شك، مباراتنا أمام منتخب الإمارات ستكون مهمة وصعبة بالنسبة لنا، والفريق الذي سنواجهه غدا من المنتخبات القوية. نحن مطالبون ببذل جهد كبير وعلينا أن نقدم كرة تنافسية وأيضا كرة جميلة وحديثة".



وعن توقعاته لهذه البطولة، قال أتوري: "نطمح كمدربين ورياضيين أن يشاهد الجميع كرة جميلة تعكس التطور في هذه المنطقة ونبعث برسالة للعالم بأن الشرق الأوسط قادر على تنظيم بطولات ناجحة ومتميزة ونقدم أيضا للجماهير كرة راقية وعصرية".



وأضاف "لا يمكن أن أتوقع بما سيحدث في المباريات المقبلة سواء تعلق الأمر بالمباراة الافتتاحية أو بقية مباريات الدور الأول والأدوار الأخرى قبل خوض المباراة الافتتاحية لنا في البطولة".



وأكد أتوري "كل المنتخبات لديها حلم الوصول للنهائي ولكن هناك فرق بين الواقع والحلم ومن يجتهد أكثر سيصل في النهاية. كل المباريات صعبة والجميع يجب أن يكون مستعدا وعلينا أن نخوض التحدي. كل المدربين واللاعبين والجماهير يتمنون مشاهدة كرة جميلة في البطولة والتأكيد أن هناك تطور رغم الفارق الشاسع بين الكرة الأوروبية ونظيرتها بمنطقة الخليج والمهم أن تكون هناك خطوات تطويرية مستمرة في جميع دول الشرق الأوسط".



ورفض أتوري الحديث عن اللاعبين الذين استبعدهم من قائمة الفريق مثل حامد إسماعيل والاختيارات الفنية التي قام بها.



وقال أتوري: "أنا أول شخص يتحدث مع اللاعب عندما أقرر استبعاده من القائمة النهائية وأظن أن مثل هذه الأمور تعود لي وحدي وليس للآخرين لأن الأمور الفنية من اختصاصاتي".



وعن الحلول الفنية التي وجدها بعد أن فرضت الإصابات غياب بعض العناصر المهمة عن تشكيلة الفريق، قال أتوري: "مهمتي كمدرب هي أن أجد الحلول لتلك المشكلات التي نواجهها. لقد أحضرت معي لاعبين شابين لتعويض غياب بعض اللاعبين وعلينا التعامل مع البطولة خطوة بخطوة وأن نتقدم للأمام خاصة وأننا نعيش مرحلة تجديد للفريق".



واختتم أتوري حديثه قائلا: "نحترم كل المنتخبات المشاركة وعلينا أن نقدم الأفضل وأن نكون في أفضل حالاتنا مع انطلاق المسابقة خاصة وأن اللقاء الأول يكون في غاية الأهمية".