وفاة الدولي التونسي السابق لسعد الورتاني في حادث سير آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: تونس - فرانس برس

توفي لسعد الورتاني متوسط الميدان السابق للمنتخب التونسي لكرة القدم والمساعد الحالي لمدرب فريق النهضة السعودي في حادث سير، صباح الجمعة، بالعاصمة تونس كما أفاد فرانس برس المتحدث الرسمي باسم جهاز الحماية المدنية في تونس.



وقال منجي بلقاضي: "إن الورتاني توفي داخل سيارته عندما اصطدمت بها حافلة لنقل الركاب عند مدخل "حي النصر" الراقي وسط العاصمة تونس.



وقالت إذاعات محلية أن الورتاني (32 عاما) عاد من السعودية لقضاء عطلة راس السنة الميلادية مع عائلته في تونس.



ولد لسعد الورتاني في ولاية القيروان (وسط غرب) يوم 2 مايو 1980/أيار.



وذكرت وكالة الانباء التونسية بأنه بدا مسيرته الرياضية مع فريق شبيبة القيروان (1999/2001) قبل أن ينتقل إلى الملعب التونسي (2001/2004) ثم الإفريقي (2004/2009) فالترجي (2009) ليعود الى شبيبة القيروان (2010/2012).



وأحرز الراحل مع المنتخب التونسي الميدالية الذهبية لدورة العاب البحر الأبيض المتوسط التي استضافتها تونس سنة 2001.



وحصل على كأس تونس مع الملعب التونسي (2003)، وبطولة تونس (2008) وكاس اتحاد شمال إفريقيا (2009) مع النادي الإفريقي.



وقد نعى سليم الرياحي رئيس النادي الإفريقي على صفحته الرسمية في فيسبوك اللاعب الراحل.