اتحاد الجزائر يضم المهاجم زياية لمدة 18 شهرا آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: الجزائر - د ب أ

أعلن نادي اتحاد الجزائر المنافس بدوري المحترفين لكرة القدم، اليوم السبت، عن ضم عبد المالك زياية مهاجم نادي البنزرتي التونسي لصفوفه بعقد لمدة 18 شهرا.



وكان زياية /29 عاما/ غادر الدوري الجزائري في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2010، ليرتدي قميص اتحاد جدة السعودي قبل أن يرحل عنه في يناير الماضي/كانون الثاني،لينضم في بداية الموسم الجديد إلى نادي البنزرتي التونسي في تجربة لم تدم سوى أشهر قليلة.



ويستعد اتحاد الجزائر لاختبار أحد اللاعبين الكاميرونيين بعدما قرر في وقت سابق التفريط في الحارس عمارة ضيف، والمدافع عادل معيزة الذي اختار الانضمام إلى نادي شبيبة القبائل.