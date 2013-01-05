السركال سأترك الاتحاد الإماراتي لو خسرت الانتخابات الآسيوية آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: المنامة - د ب أ

أكد الإماراتي يوسف السركال، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه سيترك رئاسة اتحاد بلاده للعبة في حال خسر في الانتخابات الرئاسية للاتحاد القاري المزمع إجراؤها في أبريل المقبل/نيسان.



وشدد السركال على أنه نال الضوء الأخضر من الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لعزمه الدخول في سباق انتخابات رئاسة اتحاد الكرة الآسيوي.



ونفى رئيس اتحاد الكرة الإماراتي أن يكون قد طلب من اتحاده المحلي الإطاحة بالقطري محمد بن همام من رئاسة الاتحاد الآسيوي للعبة؛ تأييداً لمطالب سابقة من الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.



ولم يبد السركال تخوفه من وقوف الشيخ أحمد الفهد الصباح مع البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ومنحه صوت الكويت في الانتخابات الرئاسية الآسيوية المقبلة، مؤكداً أنه يعرف جيداً أن صوت اتحاد الكرة الكويتي سيذهب للشيخ سلمان على حسابه، لكن ذلك لا يعني أنه غير واثق من الفوز.



وقال: "أثق بقوة في فرصي بالفوز برئاسة اتحاد الكرة الآسيوي ولو لم أثق لما كنت عزمت على التقدم لهذا السباق الصعب. فكرت كثيراً قبل هذه الخطوة وراجعت حساباتي جيداً، وأدركت أنه يمكن مع الأصوات التي أثق في دعمها لي أن أحقق الفوز".



وأضاف السركال: "ولكن هذا الفوز لن يكون كاسحاً كما يظن البعض، على اعتبار أن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لديه مشروعه الانتخابي الذي يحظى باحترام آخرين".



وأشار السركال إلى أن اتحاد الكرة الآسيوي بحاجة شديدة إلى شخصية قوية تعيد هيبة الاتحاد التي فقدت في الفترة الأخيرة، كاشفاً عن أنه كان يسمع عن رشى وشراء أصوات كانت تحدث في فترة سابقة، لكنها بالتأكيد لن تكون حاضرة في الفترة المقبلة بعد تفجر فضائح الرشى إعلامياً في العامين الماضيين.



وشدد على أن شرق آسيا لديهم قناعة بحاجة اتحاد الكرة الآسيوي في الفترة المقبلة إلى رئيس من "دول شرق القارة"، وبالتالي فهم يعملون على تحقيق ذلك وترسيخه على أرض الواقع بالمرشح الذي سينافس "السركال وسلمان آل خليفة".



وتابع السركال: "هم يقولون إننا أخذنا فرصنا في اعتلاء عرش الرئاسة، وحان الوقت لدورهم. هم يفكرون بهذه الطريقة وهذا من حقهم، لكن ذلك لا يعني ألا ننافسهم".