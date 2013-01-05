خليجي 21 الأبيض الإماراتي يتألق ويهزم قطر بالثلاثة

تعادل البحرين وعمان

وجه منتخب الإمارات بقيادة المدرب مهدي علي إنذارا إلى جميع المشاركين أنه يسير بخطوات ثابتة نحو عهد جديد للكرة الإماراتية بعد أن تغلب على نظيره القطري 3-1، اليوم السبت، على استاد مدينة عيسى الرياضية ضمن منافسات المجموعة الأولى من دورة كأس الخليج الحادية والعشرين لكرة القدم المقامة في البحرين حتى 18 الجاري.وسجل عمر عبد الرحمن (13) وعلي مبخوت (28) ومحمد أحمد (66) أهداف الإمارات، وخلفان ابراهيم (10 من ركلة جزاء) هدف قطر.وكان منتخبا البحرين وعمان تعادلا سلبا اليوم ايضا في المجموعة ذاتها.وتصدرت الامارات ترتيب المجموعة بعد الجولة الاولى برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة لكل من البحرين وعمان، وبقيت قطر من دون رصيد.وفي الجولة الثانية الثلاثاء المقبل، تلتقي عمان مع قطر، وتلعب البحرين مع الامارات.وتوج المنتخب القطري بطلا للخليج مرتين على ارضه عامي 1992 و2004، واحرز منتخب الامارات اللقب مرة واحدة على ارضه ايضا عام 2007.وتفوق مدرب منتخب الامارات مهدي علي على نظيره البرازيلي باولو اوتوري، وعرف كيف يحول التأخر الى تقدم ويحقق فوزا سهلا.وأكد مهدي علي التطور الذي طرأ على مستوى منتخب الامارات منذ ان تسلم مهمة الاشراف الفني عليه بعد نجاحات لافتة مع منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي.وسبق ان قاد مهدي علي جيلا ذهبيا من اللاعبين للفوز بكأس اسيا للشباب 2008 في الدمام والتأهل الى ربع نهائي مونديال 2009 تحت 21 عاما في مصر، وإحراز فضية اسياد 2010 قبل ان ينتقل الى المنتخب الاولمبي مع نفس المجموعة من اللاعبين تقريبا ويحقق الانجاز الاضخم في تاريخ الكرة الاماراتية (بعد المشاركة في مونديال 1990) وذلك بالتأهل الى اولمبياد لندن 2012.وتولى مهدي علي المهمة مع المنتخب الاول في أغسطس الماضي/آب، خلفا لمواطنه عبدالله مسفر الذي حل بديلا مؤقتا للسلوفيني ستريتشكو كاتانيتش بعد ان فشل في قيادة "الأبيض" الى الدور الرابع الحاسم من تصفيات مونديال 2014.من جهته، يستمر المنتخب القطري في الدور الرابع الحاسم من التصفيات الاسيوية المؤهلة الى مونديال 2014 في البرازيل وهو يملك 7 نقاط في المركز الرابع على لائحة ترتيب المجموعة الأولى، ويبتعد بفارق الأهداف فقط عن كوريا الجنوبية الثانية وإيران الثالثة، في حين تتصدر أوزبكستان الترتيب بأفضلية نقطة واحدة فقط.وجاء نصف الساعة الاول حافلا بالإثارة وشهد فرصا عدة اثمرت ثلاثة أهداف، إذ تقدمت قطر عبر خلفان إبراهيم من ركلة جزاء، ثم ردت الامارات بهدفين عبر عمر عبد الرحمن وعلي مبخوت.وافتتحت قطر التسجيل في الدقيقة العاشرة حين انطلق خلفان إبراهيم من الجهة اليسرى مخترقا المنطقة، لكنه تعرض للعرقلة فحصل على ركلة جزاء سددها بنفسه واضعا الكرة في المرمى.ولم تدم فرحة القطريين طويلا لأن عمر عبد الرحمن اعاد الامور الى نصابها من ركلة حرة رائعة حيث أرسل الكرة بيسراه متقنة عانقت الشباك بعد 3 دقائق.وتفوق المنتخب الاماراتي بقيادة عمر عبد الرحمن في السيطرة على منطقة العمليات، ونجح في اضافة هدف ثان عبر علي مبخوت حين انطلق من الجهة اليمنى وحول كرة الى داخل المنطقة أحدثت ارباكا للدفاع القطري الذي اخفق في تشتيتها لتتهيأ امامه مجددا فوضعها في المرمى (28).وكاد "العنابي" يدرك التعادل قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول حين حضر يوسف أحمد كرة الى حسن الهيدوس فأطلقها قوية قريبة جدا من القائم الايسر.وبقي الايقاع سريعا في الشوط الثاني لكن مع تفوق للمنتخب الاماراتي في البداية الذي كاد يسجل في اكثر من مناسبة، منها واحدة اثر هجمة منظمة وصلت الكرة على اثرها الى عمر عبد الرحمن الذي تابعها باتجاه المرمى لكن الحارس قاسم برهان كان لها بالمرصاد (50)، وأخرى من فرصة لعامر عبد الرحمن الذي سدد كرة من ركلة حرة علت العارضة القطرية بقليل (54).وأنقذ قاسم برهان مرماه من هدف آخر حين تصدى لإسماعيل حمادي الذي اخترق المنطقة من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية ارتدت من الحارس قبل أن تخرج الى ركنية (60)، ثم سدد أحمد خليل كرة قوية عالية عن المرمى (65).وقطف "الأبيض" الإماراتي ثمرة جهوده بهدف ثالث إثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى استقبلها محمد احمد برأسه وأودعها في الشباك (66).وبقيت الدقائق المتبقية سجالا بين المنتخبين مع سعي القطريين الى تقليص الفارق على الاقل لكن اختراق المنطقة الاماراتية لم يكن سهلا.ومن أخطر الفرص لقطر كرة قوية من حسن الهيدوس اثر ركلة حرة صدها علي خصيف لتتهيأ امام سيباستيان سوريا الذي حاول وضعها في المرمى لكن الحارس الإماراتي أبعدها في الوقت المناسب (83).

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت المنتخبين البحريني والعماني، اليوم السبت، باستاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، في افتتاح منافسات بطولة كأس الخليج الحادية والعشرين لكرة القدم (خليجي 21) التي تستضيفها البحرين حتى 18 يناير الجاري/كانون الثاني.



وأخفق المنتخب البحريني بذلك في استعادة ذكريات تفوقه على نظيره العماني في البطولة الخليجية، حيث ظلت اليد العليا لمنتخب البحرين في المواجهات مع الفريق العماني على مدار أول 16 نسخة من بطولات كأس الخليج، ولم يحقق المنتخب العماني أي فوز بينما تحولت الدفة لصالح عمان في النسخ الأربع الماضية وفشل الفريق البحريني في تحقيق أي فوز خلالها.



وحافظ المنتخب العماني بذلك على سجله خاليا من الهزائم في المباريات الافتتاحية له ببطولات كأس الخليج للمرة السادسة على التوالي.



ولم ينجح المنتخب البحريني في استغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية واكتفى بالتعادل السلبي، ليخرج كل من الفريقين بنقطة واحدة في أولى مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي قطر والإمارات.



بدأت المباراة بحماس هجومي من جانب المنتخب العماني الذي كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية، عندما مرر عماد الحوسني عرضية خطيرة إلى رائد إبراهيم لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب وأخرج الكرة إلى ضربة ركنية لم تستغل.



وسريعا ما دخل المنتخب البحريني في أجواء المباراة ونجح في السيطرة على الكرة بشكل أكبر وإبعاد الخطورة عن مرماه.



وأهدر فوزي عايش فرصة تهديفية للمنتخب البحريني في الدقيقة التاسعة، حيث تلقى عرضية متقنة لكنه سدد الكرة برأسه فوق العارضة.



وواصل المنتخب البحريني تفوقه في الاستحواذ على الكرة لكنه واجه صعوبة كبيرة في الوصول لمنطقة جزاء منافسه.



وأضاع فوزي عايش فرصة ثمينة على الفريق البحريني في الدقيقة 22 عندما تلقى عرضية رائعة لكنه سدد الكرة دون تركيز لتمر بجوار القائم.



وبعدها بدأ المنتخب العماني تبادل المحاولات الهجومية مع مضيفه البحريني لكن أي من الفريقين لم يشكل الخطورة الكافية على مرمى منافسه لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وفي الشوط الثاني لم يختلف الحال كثيرا حيث تمسك الفريقان بالحذر الدفاعي الشديد للحفاظ على الشباك نظيفة، وسيطر التوتر شيئا ما على بعض اللاعبين وحصل البحريني إسماعيل عبد اللطيف على إنذار في الدقيقة 54 للخشونة، ثم حصل زميله راشد الحوطي على إنذار أيضا بعدها بأقل من دقيقة واحدة.



وفي الدقيقة 59، دفع جابرييل كالديرون المدير الفني للمنتخب البحريني باللاعب سامي محمد الحسيني بدلا من حسين سلمان مكي.



وبدأ كل من الفريقين في تشكيل خطورة هجومية حقيقية على مرمى منافسه وتصدى كل من الحارسين لأكثر من كرة خطيرة.



كذلك دفع بول لوجوين المدير الفني للمنتخب العماني باللاعب جمعة درويش بدلا من يعقوب عبد الكريم في الدقيقة 69.



وبعدها أشرك كالديرون اللاعب فيصل علي بودهوم بدلا من إسماعيل عبد اللطيف في محاولة لإنعاش هجوم الفريق.



وكثف كل من الفريقين محاولاته الهجومية في الفترة المتبقية من المباراة لكن كل المحاولات باءت بالفشل لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.