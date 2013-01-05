ريكارد يجدد تأكيداته على صعوبة المواجهة مع العراق آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: المنامة - د ب أ

جدد الهولندي فرانك ريكارد، مدرب الأخضر السعودي، تأكيداته على صعوبة المواجهة التي ستجمعه غداً الأحد بنظيره العراقي، في مستهل مشاركة الفريقين بكأس الخليج المقامة حالياً بالعاصمة البحرينية المنامة، واعتبر أن الفريق مطالب بأن يستعد بكل ما لديه من قوة وحماس لتحقيق نتيجة إيجابية.



وكشف المدرب الهولندي، اليوم السبت خلال مؤتمر صحافي قبل لقاء العراق، عن أن المواجهات السابقة بين المنتخبين دائماً ما تكون حماسية وقوية وصعبة.



وأضاف: "التنافس معروف تاريخياً في مواجهات المنتخبين السعودي والعراقي، وأظن أن منافسنا من المنتخبات القوية للغاية والتي تمتاز بالقوة الجسمانية والمهارات العالية، وأظن أننا مطالبون بالاستعداد جيداً للمباراة حتى تكون بدايتنا موفقة".



وفي خصوص ما إذا كانت هناك ضغوط على الجهاز الفني واللاعبين قبل البطولة، قال: "نعم هناك ضغوط من جانب الشارع الرياضي السعودي، وأيضاً مختلف وسائل الإعلام السعودية، ولكن أرى أن ذلك أمر طبيعي، ويجب بالتالي أن ننظر إلى هذه المسألة من الجانب الإيجابي ونسعى للعب في مناخ طبيعي. لا بد أن نبذل جهداً كبيراً حتى نترك أفضل الانطباعات، وطموحاتنا تعتبر عالية للمنافسة على الفوز باللقب حتى وإن كانت أغلب المنتخبات الأخرى مرشحة أيضاً للقب. أمامنا تحد كبير ويتوجب علينا أن نكون على قدر المسؤولية ونكون أيضاً جاهزين للتنافس بقوة".



وكرر ريكارد تذكيره لوسائل الإعلام السعودية والعربية الأخرى بأن كأس الخليج تضم منتخبات قوية، والمهمة لن تكون سهلة، لأن كل منتخب يطمح إلى التألق وعينه على الأدوار المتقدمة والمنافسة على رفع الكأس.



وختم حديثه بالقول: "سنقاتل من أجل الدفاع عن آمالنا وحظوظنا، وعلينا أن نتعب ونجتهد في سبيل ذلك، وأتمنى أن نكون في أفضل حالاتنا خلال مباراة العراق".