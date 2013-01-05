صحوة من المنامة آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

** “كأس الخليج” . . من البحرين انطلقت قبل 43 عاماً، وإليها تعود، لتحتفل بعيدها الحادي والعشرين . وشاءت الظروف والمقادير أن تكون العودة إلى المنامة في مطلع العام، مواتية ومتزامنة مع حاجة البطولة الأثيرة إلى كل ما يجدد شبابها وعنفوانها القديم عند أهلها وجمهورها ومنتخباتها، ولذا لا عجب ولا غرابة إذا تطلع كل المشاركين إلى المحطة البحرينية لتكون نقطة تحوّل وعلامة فارقة في مسارها الذي شهد في السنوات الماضية مطبات وعقبات كثيرة، وإن شاء الله تكون الصحوة والانطلاقة الجديدة للبطولة من “المنامة 2013” .



** في العام والمطلق، بخصوص المنافسة على اللقب، كل المنتخبات باستثناء اليمني، حاضرة وجاهزة ومؤهلة للفوز بكأس الدورة ،21 ولذا يجب ألا ننشغل كثيراً بمضامين ومعاني التصريحات التي خرجت في الأيام الماضية من معسكرات المنتخبات المشاركة، التي يعمد أغلبها إلى تشتيت الانتباه وتوجيه الأنظار بعيداً عن المنتخب المعني، حتى يتحرر قدر الإمكان من الضغوط الخارجية . والطريف في هذه اللعبة، أن الكل يلعبها، ولكن لكل منتخب طريقته الخاصة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وطبعاً كل هذه المناورات الدعائية سينتهي مفعولها ودورها تماماً، بعد المباراة الأولى وكشف الأوراق على طاولة الميدان الأخضر .



** وفي الخاص والوطني، بالنسبة لمنتخب الإمارات، لم يكن بالإمكان أحسن مما كان على صعيد الإعداد للمشاركة في البطولة، ومن دون مواربة، يحظى المنتخب هذه المرة بترشيحات قوية ليكون أحد فرسان الرهان لانتزاع اللقب، وهذا الإحساس الشائع تعززه أمور كثيرة، يعرفها الجار أكثر من أهل الدار، كما يقال، وأهمها أن المنتخب لديه الحافز المعنوي القوي، بحكم أنه حقق اللقب مرة واحدة في “خليجي 18”، وأنه يضم هذه المرة عناصر متميزة جداً تتضافر فيها حكمة الخبرة مع حيوية الشباب، وأن النسبة الغالبة من نجوم الأولمبي الذهبي الذي حقق عبر تاريخه العديد من الألقاب والإنجازات منذ كان في مرحلتي الناشئين والشباب .



وأخيراً وليس آخراً، هناك الإضافة المتمثلة في وجود المدرب الوطني مهدي علي، فهو “عرّاب” هذه المجموعة وقائدها الذي قاد “الكتيبة” من نصر إلى آخر في البطولات الخليجية والآسيوية، حتى بلغ أسقف الآسياد والأولمبياد والمونديال، وإن شاء الله يحالف المنتخب التوفيق، ويحقق الفوز اليوم في مباراته الأولى مع شقيقه القطري حتى يحصل على قوة الدفع المطلوبة، ويؤمّن مبكراً تأهله إلى الدور الثاني .



** وفي إطار تعزيز المشاركة الإماراتية ودعم حظوظ الأبيض لوحظ وجود شكاوى متفرقة من ممثلي روابط التشجيع، الذين اتفقت كلمتهم على أن جهودهم شتى، ولا تجد من يوحدها أو ينظم حركتها، وهذا بالطبع شيء يؤسف له، ولكن ليس هذا هو الوقت المناسب لبحث مشكلة رابطة المنتخب، فالمهم الآن أن يحظى “الأبيض” بالدعم الذي يستحقه من المدرجات حتى يحقق هدفه من المشاركة، وبعدها سيكون الوقت متسعاً لبحث الموضوع من كل جوانبه . . ودعواتنا بالتوفيق للمنتخب .





نقلاً عن صحيفة "دار الخليج" الإماراتية

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