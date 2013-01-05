عمان تقترح تأهل بطل الخليج ووصيفه إلى النهائيات الآسيوية آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: المنامة - فرانس برس

كشف رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، خالد البوسعيدي، اليوم السبت، أنه سيقترح تأهل بطل كأس الخليج ووصيفه إلى نهائيات كأس آسيا.



وقال البوسعيدي "ستقترح عمان في المؤتمر العام الذي يعقد في 14 كانون الثاني/يناير الجاري على هامش "خليجي 21" في البحرين، أن يتأهل بطل كأس الخليج ووصيفه إلى كأس آسيا مباشرة حتى يكون للبطولة الخليجية أهميتها وحتى تتطور بعد مرور 40 عاماً على انطلاقها".



وتابع "بعد الموافقة على الاقتراح ستتم مخاطبة الاتحاد الآسيوي".



وتمنى البوسعيدي أن يتم التنسيق والاتفاق على مرشح عربي واحد في انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي حتى لا تضعف حظوظ العرب أمام مرشح شرق القارة.