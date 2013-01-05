فيلانوفا يفاجئ الجميع بالعودة لمقاعد برشلونة أمام إسبانيول آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: برشلونة - د ب أ

أكد خوردي رورا المدرب المساعد بفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، أن تيتو فيلانوفا المدير الفني للفريق سيتواجد على مقاعد الجهاز الفني خلال مباراة الفريق المرتقبة، غدا الأحد، أمام إسبانيول في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.



وقال رورا، في المؤتمر الصحافي لفريقه اليوم قبل لقاء الغد: "تيتو فاجأ الجميع بالعودة سريعا. إنه على خير ما يرام. إنه جيد تماما والأهم أن لياقته الذهنية قوية للغاية. تيتو سيكون على مقاعد الجهاز الفني غدا".



وأجرى فيلانوفا جراحة لاستئصال ورم سرطاني من الغدة النكفية في 20 ديسمبر الماضي/كانون الأول، ولكنه استغل فترة العطلة الشتوية واحتفالات بداية العام الجديد للتعافي والعودة سريعا إلى قيادة الفريق، رغم أنه كان من المتوقع أن يغيب عن عمله لمدة شهرين بعد إجراء هذه الجراحة.



وبذلك، غاب فيلانوفا عن عمله مع الفريق في مباراة واحدة فقط هي المباراة التي فاز فيها برشلونة على بلد الوليد 3-1 في ختام مبارياته بعام 2012، والذي كان الفوز السادس عشر للفريق في 17 مباراة خاضها بالدوري الإسباني هذا الموسم، بينما تعادل في المباراة الباقية.



ولم يتحدد بعد ما إذا كان فيلانوفا قادرا على حضور المؤتمر الصحافي بعد مباراة الغد، ولكن مجرد وجوده مع الفريق في الملعب يبرهن على ارتفاع معنويات هذا المدرب المتفاني في عمله.



ويخضع فيلانوفا خلال الأسابيع المقبلة للعلاج الإشعاعي والكيميائي كجزء من العلاج بعد نجاح الجراحة التي أجراها.