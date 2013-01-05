كأس الأمم وكأس الخليج آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تنطلق اليوم بطولة كأس الخليج رقم 21 وبعدها بأسبوعين تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 29 بجنوب إفريقيا ونبعت فكرة البطولتين في محفلين عالميين لتحقيق أهداف سياسية ووحدوية.. فكرة كأس الأمم الإفريقية كانت مصرية سودانية جنوب إفريقية انطلقت علي هامش كونجرس الفيفا بالعاصمة البرتغالية لشبونة عام 1956 وفكرة كاس الخليج كانت سعودية بالأساس تبناها وفد البحرين علي هامش دورة الألعاب الأوليمبية بالمكسيك عام 1968 عندما عرضها علي سير ستانلي راوس رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وقتها والبطولتان تقامان كل عامين في شهر يناير.



تكتسب بطولة كأس الخليج هذه المرة أهمية كبيرة لأنها تقام في البلد صاحب فكرة البطولة وأول من نظمها عام 1960 وهي البحرين التي تواجه من خلالها تحديين .. الأول سياسي فالبطولة تأتي بعد شهور قليلة من بعض القلاقل السياسية في هذه المملكة الصغيرة وتريد من خلالها إعادة توحيد الصفوف والقضاء علي بعض الصراعات الطائفية التي كادت تعصف بالبلاد والتحدي الثاني هو أن البحرين صاحبة فكرة البطولة وأول من نظمها لم تفز بها حتي الآن مثلها مثل اليمن وهي تريد أن تنتزع الكأس لأول مرة برغم أن المنتخب البحريني ليس في مستواه الذي كان عليه قبل ثلاث سنوات عندما كان قريبا جدا من التأهل لمونديال جنوب إفريقيا 2010 وكأس الخليج هذا العام تتسم بالغموض في المنافسة فلا أحد يستطيع التنبؤ بمن سيفوز بالكأس الغالية لكن هناك ثلاثة أو أربعة منتخبات قادرة علي المنافسة وهي الكويت صاحبة الرقم القياسي ب 10 ألقاب والسعودية وقطر والعراق والبحرين والمفاجآت واردة وبصرف النظر عن المنافسة فإنه يهمنا أن تنجح البحرين في تنظيم البطولة .. لأن استقرار هذه الدولة الشقيقة ونجاحها يهمنا كمصريين وعرب.



علي الجانب الآخر فإن كأس الأمم الإفريقية تقام للمرة الثانية علي التوالي بدون المنتخب المصري صاحب الألقاب السبعة والثلاثة المتتالية أعوام 2006 و2008 و2010 وسيكون هذا المنتخب الكبير والعريق في مقاعد المتفرجين مع عدد من عمالقة القارة السمراء مثل الكاميرون .



وبرغم حزني وحزن كل المصريين علي التراجع الإفريقي الكبير للمنتخب فإنني اري أن ذلك قد يكون دافعا قويا للاعبين والجهاز الفني للتعويض في تصفيات المونديال وانتزاع تذكرة التأهل للبرازيل 2014 وأذكر أن جنرال الكرة الراحل محمود الجوهري ضحي ببطولة كأس الأمم الإفريقية بالجزائر من أجل الاستعداد لكاس العالم بإيطاليا 1990 وشاركت مصر في البطولة الإفريقية بالمنتخب الأوليمبي.



ونحن بالفعل يهمنا المونديال لأن الألقاب الإفريقية التي نحتكرها بالسبعة لا تشفع لنا الغياب الكبير عن المونديال .. فالمونديال هو الحلم والأمل ليس للنجوم فقط ولكن للشعوب أيضا كل التوفيق للمنتخب وجهازه بقيادة الأمريكي بوب برادلي في مشوار المونديال لعله يحقق الحلم الكبير.



نقلاً عن صحيفة "الجمهورية" المصرية

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