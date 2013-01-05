ملك البحرين يفتتح خليجي 21 بحضور بلاتر وبلاتيني آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: المنامة - رويترز

أعلن الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين انطلاق كأس الخليج 21 لكرة القدم، اليوم السبت، في المنامة حيث تستضيف بلاده البطولة الإقليمية للمرة الرابعة.



وفي حضور سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ورئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني ورؤساء الاتحادات المشاركة أعطى ملك البحرين الإشارة ليبدأ حفل فني في استاد البحرين الوطني قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين البلد المضيف وسلطنة عمان.



وباستثناء اليمن التي تشارك في البطولة للمرة السادسة فقط فإن البحرين هي البلد الوحيد الذي لم يسبق له الفوز باللقب.



وتلعب البحرين في المجموعة الأولى وتضم أيضا قطر والإمارات اللتين ستلعبان في نفس الملعب في وقت لاحق اليوم.



وتنطلق المجموعة الثانية الأحد اذ ستلعب الكويت المدافعة عن اللقب وصاحبة الألقاب العشرة ضد اليمن، بينما تفتتح السعودية مشوارها بمواجهة العراق ولكل منهما ثلاثة ألقاب.