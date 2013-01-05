هزازي يقلد نور آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

• قبل أن تبدأ رحلة كأس الخليج على أرض الملعب بدأت في القنوات الفضائية بصورة فيها من الضحك ما يشبه البكاء .



• مطاحنات .. و صوت عال .. و الدليل غائب في لحظة غياب الرقيب الذاتي أقصد دليل البراءة.



• كلهم مالوا إلى استمالة المشاهد بخلافات واختلافات مكررة منها من صاحب فكرة دورة الخليج. وهنا تبدو المسألة مضحكة جدا لا سيما أن التاريخ أنصف الأمير خالد من عبث صغار عقول لا ندري إلى متى يكررون عبثهم في وقت يفترض فيه أن يكبروا مع إيماني التام أن من هذا فكره لا يمكن أن يتجاوز موقع قدميه.



• يا ترى ماذا يخبئ لنا اليوم الأول في خليجي 21 .. سؤال يتداول، بل و تم تداوله ليلة البارحة بشكل كبير .



• البحرين لاقت من الاحترام الشيء الكثير؛ احترام الضيوف، و أهل الدار و أقول أهل الدار لأن الخليج واحد .



• تتباين الآراء و أقول من المرشح لكن تتفق كل الآراء أن خمسة منتخبات مرشحة هي السعودية، و العراق، و الإمارات، وقطر، و عمان .



• و أقول خمسة لأن الكويت والبحرين واليمن كما تقول القراءة الأولية خارج حسابات الترشيح .



• في دورة الخليج طبعا تكثر الأقوال، و تكبر الطموحات و في النهاية لا يصح إلا الصحيح.



• و أعني الصحيح هنا نتائج الملعب والتي هي الفيصل في تحديد البطل أما ترشيحات الورق ستظل ترشيحات ورق لا تعطي فوزا و لا تمنحك تفوقا.



• كالديرون يقول إن كأس الخليج أو دورة الخليج لعبته. و هو قول ربما تحفيزي لا سيما أن البحرين تدخل هذه البطولة بعسى ولعل وأخواتها .



• من أراد أن يكسب مشاهدين عليه أن يملأ قناته بالغوغاء وأصحاب الأصوات العالية. هكذا قال كاتب و المشكلة أن هذا الكاتب يحاضر في الغوغائية .



• لولا الجمهور السعودي و الإعلام السعودي، والمنتخب السعودي كانت دورات الخليج بلا طعم و لا لون و لا رائحة جاءت هذه الشهادة من كاتب مصري يعمل في إحدى الصحف الخليجية .



• نايف هزازي يكرر سيناريو محمد نور بتصريحات الفارق فيها أن الأول أخطأ في استنساخه لتصريحات الثاني .



• سهل أن تقيم الناس من مقاعد المتفرجين، وسهل أن تقول هذا ممتاز وذاك ضعيف لكن ماذا لو تنضم لهم عندها ربما لن ينافسك على المركز الأخير أحد.





نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السعودية

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