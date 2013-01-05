41 لاعباً يتركون الدوري الفرنسي للمشاركة في أمم إفريقيا آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: الجزائر - مراد حاج

ستضطر العديد من الأندية الأوروبية المحترفة للاستغناء عن لاعبيها الأفارقة قرابة شهر كامل أو أكثر بسبب مشاركتهم رفقة منتخبات بلدانهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة بدولة جنوب إفريقيا من 19 يناير/كانون الثاني الجاري إلى 10 فبراير/شباط المقبل.



ويعد الدوري الفرنسي بمثابة الطرف الأكثر تضرراً من هذه الحالة بسبب غياب 41 لاعباً ينتمون إلى 11 دولة متأهلة إلى نهائيات"كان 2013". وهي المغرب والجزائر وتونس وساحل العاج ومالي وغانا وبوركينا فاسو وتوغو وجزر الرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية ونيجريا.



ويتشكل دوري الدرجة الأولى الفرنسية من 20 نادياً، وقد نجا منها فريقان فقط من الهجرة المؤقتة للنجوم الأفارقة، وهما فالونسيان وتروا اللذان لا يضمان في صفوفهما أي لاعب من المنتخبات المتأهلة إلى الدورة النهائية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2013.



وتضم بعض الأندية الفرنسية خمسة دوليين أفارقة، على غرار أجاكسيو الذي يلعب في صفوفه كل من الجزائريين مهدي مصطفى وكارل مجاني، والماليين فوسيني دياوارا و سيغماري ديارا، والمغربي شاهير بلغزواني.



ونفس الأمر ينطبق على نادي ايفيان الذي سيضطر لعدم الاعتماد على التونسي صابر خليفة والغاني جوناثان مينساه والإيفوراي يانيك ساغبو والكونغولي سيدريك مونغونغو والبوركينابي دجاكاريدجا كوني.



كما سيغيب عن نادي أولمبيك مرسيليا، المنافس على اللقب وثالث ترتيب الدوري، أربعة لاعبين هم الغاني أندري أيو، والجزائري فؤاد قادير، والبوركينابي شارل كابوري والتوغولي سينا مانغو.



أما متصدر الدوري، فريق باريس سان جيرمان، فسيكون محظوظاً نسبياً بغياب لاعبين اثنين فقط من نجومه، هما المالي محمد سيسوكو والايفواري سياكا تييني.



وسيمثل العرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2013، ثلاثة منتخبات، هي المغرب والجزائر وتونس،التي تعتمد على العديد من المحترفين في الدوريات الأوروبية المختلفة، من بينهم 13 لاعباً ينشطون في الدوري الفرنسي.



وقد ضم المغرب، تحسباً للمسابقة الإفريقية، يونس بلهندة وعبد الحميد الكوثري (مونبيلييه) وكمال الشافني وأحمد القنطري (بريست) وشاهير بلغزواني (أجاكسيو).



واستدعت الجزائر كلاً من فوزي غولام (سانت إيتيان) ورياض بودبوز (سوشو) وفؤاد قادير (مرسيليا) وكارل مجاني ومهدي مصطفى (أجاكسيو).



وستعتمد تونس على أيمن عبدالنور (تولوز) وصابر خليفة (ايفيان) ووهبي خزري (باستيا).