أغويرو يؤكد سفره إلى إيطاليا للعلاج من إصابته آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: لندن - د ب أ

أكد الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الأحد، أنه سافر إلى إيطاليا من أجل العلاج من التمزق في أوتار الساق الذي تعرض له خلال فوز فريقه على ستوك سيتي 3/صفر يوم الثلاثاء الماضي.



وأشار أجويرو عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أنه يتلقى العلاج حالياً من الإصابة، ما أجبره على الغياب عن المباراة التي فاز فيها فريقه على واتفورد 3/صفر في كأس الاتحاد الإنكليزي.



وأوضح المهاجم الأرجنتيني أن "الفحوصات التي أجريتها في إيطاليا أكدت أنني أعاني من تمزق، الآن أفكر بشكل إيجابي وأعمل على التعافي على النحو الأفضل".



وأضاف "كنت مضطراً للسفر إلى إيطاليا للخضوع للكشف من قبل الاخصائي الذي أتعامل معه، سأبلغ مسئولي النادي عن حجم إصابتي".