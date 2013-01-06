ابن مالك نادي وست هام الإنكليزي غاضب من انتقال الشماخ لناديه آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: الجزائر - مراد حاج

يبدو أن انضمام اللاعب المغربي مروان الشماخ إلى نادي وست هام الإنكليزي في "الميركاتو" الشتوي لم يرضِ كل أفراد العائلة المالكة للنادي, بعد "تغريدة" جالك سوليفان ابن مالك النادي.







ونشر جاك سوليفان تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال فيها: "أنا جد آسف لإخباركم أن الشماخ قد وقع عقد إعارة لمدة ستة أشهر. لم يكن هذا اختياري", في إشارة لعدم رضاه عن الصفقة.



وكان نادي وست هام قد أعلن أمس الجمعة عن استعارة المهاجم المغربي مروان الشماخ من أرسنال لمدة ستة أشهر. وقد عبر مدرب الفريق، سام ألارديس عن ارتياحه لإنهاء الصفقة حين قال في تصريح لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "حصلنا على توقيعه حتى نهاية الموسم. إنه المهاجم الذي نحن بحاجة إليه بانتظار تعافي أندي كارول من الإصابة".



وكان الشماخ قد انضم إلى أرسنال عام 2010 قادماً من بوردو الفرنسي، لكنه لم يستطع فرض نفسه في تشكيلة المدرب الفرنسي أرسين فينغر.



ويطمح الشماخ (28 سنة) لإعادة مستواه الفني من جديد, وقال في تصريح للموقع الرسمي لنادي وست هام "أنا سعيد بانضمامي لوست هام.. إنها خطوة مهمة في مشواري الكروي.. التحقت بالنادي من أجل اللعب باستمرار".



وأضاف: "لم أنل فرصتي الكاملة مع أرسنال بالرغم من تقديمي مستوى مميزا خلال الموسم الذي التحقت فيه بفريقي السابق.. لكن الخطة التي كان ينتهجها المدرب أرسن فينغر باعتماده على مهاجم واحد قلص من حظوظي في اللعب باستمرار.. أنا الآن في وضع جديد ومشتاق للظهور في التشكيلة الرسمية لوست هام".



يُشار إلى أن مدرب المنتخب المغربي رشيد الطوسي لم يستدعِ الشماخ في القائمة النهائية المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة بجنوب إفريقيا من 19 يناير/كانون الثاني إلى 10 فبراير/شباط المقبل.