اتحاد الكرة المصري مستاء من تصريحات مدرب الزمالك آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: القاهرة - جمال محمد

أكد نائب رئيس اتحاد الكرة المصري حسن فريد أن انطلاق الدوري الممتاز سيكون في الموعد الذي حددناه، و نقوم حاليا بإعداد كافة الترتيبات بعد أن تلقينا موافقة أمنية من وزارة الداخلية حول الملاعب التي اختارتها الأندية والتي ستقام عليها المباريات، و تم عقد اجتماع مع لجنة الحكام لإنهاء كافة مشاكل الحكام قبل انطلاق المسابقة.







وأضاف فريد في تصريحات لـ"العربية.نت" أن تغيير وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين في التعديل الوزاري واستبداله باللواء محمد إبراهيم لن يؤثر من قريب أو بعيد على عودة الدوري في الموعد الذي حددناه؛ لأننا نتعامل مع مؤسسة سيادية وليس مع أشخاص، وهناك اتصالات ستجري مع الوزير الجديد للتنسيق معه حول الاتفاق الذي تم من قبل مع مسؤولي الداخلية.



وأبدى نائب رئيس اتحاد الكرة استياءه البالغ من التصريحات التي صدرت عن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جورفان فييرا والتى سخر فيها من إمكانية عودة الدوري الممتاز قائلا: "لو كان شهر فبراير 31 يوما سيعود الدوري".



وقال فريد: "لا يجب أن تصدر مثل هذه التصريحات من مدرب ناد كبير لأننا جميعا في مركب واحد، وعلينا أن نتكاتف ونتعاون من أجل عودة الحياة للملاعب الكروية وما قاله فييرا فيه غبن كبير للجهود التي تبذل من مجلس إدارة اتحاد الكرة لعودة المسابقة المحلية، بعد توقف دام لمدة عام كامل بسبب أحداث كارثة استاد بور سعيد.