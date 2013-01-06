النونو كان اليمن منتخب أبو نقطة وأصبح منتخب أبو هدف آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: صنعاء - عبدالعزيز الهياجم

انتقد اللاعب الدولي اليمني علي النونو وبحدة، منتخب بلاده الذي يبدأ مشواره اليوم في بطولة خليجي 21 التي تحتضنها العاصمة البحرينية المنامة بمواجهة منتخب الكويت، وقال النونو الذي استبعد من قائمة المنتخب المشارك في البطولة: كنا منتخب "أبونقطة" في أول أربع مشاركات، حيث نخرج بنقطة واحدة كل مرة، ثم أصبحنا منتخب "أبوهدف" في بطولة خليجي 20 باليمن"، وأضاف: "ما دام أن المدرب البلجيكي يقود فريقا لم يكن له يد في اختيار عناصره، وإنما اختارتهم قيادات اتحاد الكرة بأمزجتها، فلا أتوقع أن يحدث تحول إيجابي للمنتخب".



وأشار إلى أن استبعاده من المنتخب لم يكن بناء على تقديرات فنية للمدرب البلجيكي، وإنما تم برغبة من قيادة اتحاد الكرة تأديبا له على تصريحاته عقب خليجي 20 وانتقاده الصريح لسياسات اتحاد الكرة وكشفه أن لاعبين كانوا يتعاطون "القات" خلال بطولة الخليج في اليمن دون أن يتم استبعادهم أو معاقبتهم.



وأوضح النونو: "فوجئت مؤخرا أن أولئك اللاعبين الذين كانوا يتعاطون القات هم أول من جرى استدعاؤهم لمعسكر المنتخب قبل بطولة غرب آسيا الأخيرة بالكويت، وللمشاركة في خليجي 21، في حين أن من جرى تأديبه هو أنا".



إلى ذلك كشفت مصادر في بعثة المنتخب اليمني أن خلافات كبيرة نشبت بين المدرب البلجيكي توم سينتيفيت ومساعده اليمني سامي النعاش الذي كان يدرب المنتخب في بطولة كأس العرب التي أقيمت في السعودية منتصف العام الماضي.



وذلك بسبب أن المدرب البلجيكي كان قد طالب اتحاد الكرة بتغيير المساعد مقترحا يمنيا آخر بديلا له هو محمد الزريقي، غير أن الاتحاد اليمني لم يستجب لطلب سينتيفيت، ما انعكس سلباً على اللاعبين الذين يلتزم البعض منهم بالتعليمات الصارمة للمدرب البلجيكي، فيما يرتبط البعض الآخر بالوطني سامي النعاش، خصوصا وأنهم عايشوه منذ كان مدربا لمنتخب الناشئين ثم الشباب، وصولا إلى تدريبه للمنتخب الأول منذ مطلع 2012 وحتى التعاقد مع الأجنبي توم سينتيفت.



وأشارت المصادر إلى أن المدرب البلجيكي رضخ مكرهاً ـ بعد خسائر بطولة غرب آسيا ـ لرغبة قيادات اتحاد الكرة في ضم الحارس سالم عوض والمهاجم أكرم الصلوي والمحترفين في الميناء العراقي علاء الصاصي وأحمد الصادق، وأن رد توم ربما سيكون من خلال الإبقاء عليهم في دكة الاحتياط اليوم.