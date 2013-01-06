برشلونة يسحق إسبانيول بالأربعة ورونالدو ينقذ الريال آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: مدريد - د ب أ

احتاج فريق برشلونة إلى نصف ساعة فقط للفوز على ضيفه اسبانيول بأربعة أهداف نظيفة اليوم الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الأسباني لكرة القدم.



وعزز برشلونة موقعه في الصدارة برصيد 52 نقطة بفارق 12 نقطة أمام أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني والذي يلتقي مع مضيفه ريال مايوركا في وقت لاحق اليوم بينما يتقدم بفارق 16 نقطة أمام ريال مدريد صاحب المركز الثالث والذي تغلب بصعوبة شديدة على ضيفه ريال سوسيداد 4/3 في وقت سابق اليوم.



وبعد مرور عشر دقائق فقط من بداية المباراة تقدم تشافي هرنانديز بهدف للنادي الكاتالوني مستغلا تمريرة زميله اندريس انييستا.



وأضاف بيدرو رودريجيز الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 15 بمساعدة زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وتكفل بيدرو بتسجيل الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة 27 بعدما تلقى تمريرة متميزة من سيرجيو بوسكيتس.



وحصل برشلونة على ضربة جزاء في الدقيقة 30 سجل منها ميسي أولى أهدافه في عام 2013.



واقترب ميسي بشكل كبير من التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الرابع على التوالي، حيث يتنافس مع انييستا وكريستيانو رونالدو على الجائزة خلال الحفل السنوي للفيفا الذي يقام غدا الاثنين في زيوريخ السويسرية.



وعزز ميسي صدارته لقائمة هدافي الدوري الأسباني برصيد 27 هدفا بفارق عشرة أهداف أمام راداميل فالكاو جارسيا صاحب المركز الثاني و11 هدفا أمام رونالدو صاحب المركز الثالث.





سجل الجناح البرتغالي الدولي كريتسيانو رونالدو هدفين لينقذ فريقه ريال مدريد من المغامرات غير محسوبة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وقاده لفوز درامي على ضيفه ريال سوسيداد 4-3، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وواصل مورينيو عناده المثير للجدل ودفع للمباراة الثانية على التوالي بالحارس البديل أنطونيو ادان على حساب حارس المنتخب الإسباني إيكر كاسياس، بعدما أشرك ادان على حساب كاسياس أيضا خلال الهزيمة أمام ملقة 2-3 في أخر مباريات الفريق في عام 2012.



ولم يرد ادان الجميل لمدربه بل على العكس تماما تعرض للطرد في الدقيقة الثامنة بعد عرقلته لكارلوس فيلا داخل منطقة الجزاء مما أجبر مورينيو على الدفع بكاسياس.



وبدا أن ريال مدريد في طريقه لتحقيق فوز تاريخي بعدما تقدم المهاجم الفرنسي الدولي كريم بنزيمة للفريق قبل مرور دقيقتين من بداية المباراة، بعدما تلقى تمريرة رائعة من سامي خضيرة وضعته في مواجهة المرمى مباشرة ليسدد الكرة دون عناء إلى داخل الشباك.



ولكن ادان كلف فريقه حالة طرد وضربة جزاء في الدقيقة الثامنة، ليسجل منها تشابي بريتو هدف التعادل لريال سوسيداد.



ورغم النقص العددي في صفوف النادي الملكي، تمكن الفريق من تسجيل الهدف الثاني بتوقيع الألماني سامي خضيرة من متابعة لتسديدة ريكاردو كارفاليو.



ولكن قبل خمس دقائق على نهاية شوط المباراة الأول أدرك بريتو التعادل لسوسيداد بتسجيله الهدف الثاني له ولفريقه.



وفي الشوط الثاني ظهر رونالدو في الصورة أخيرا ونجح في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد عبر تمريرة رائعة من بنزيمة في الدقيقة 68.



وبعد دقيقتين فقط عاد رونالدو وسجل الهدف الثاني له والرابع لريال مدريد من ضربة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع.



ولكن تشابي بريتو تقمص دور البطولة ونال لقب "الهاتريك" عبر تسجيله الهدف الثالث له ولسوسيداد في الدقيقة 76.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث بفارق 13 نقطة خلف برشلونة المتصدر والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه إسبانيول وبفارق ست نقاط خلف أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني والذي يلتقي، مساء الأحد، مع مضيفه ريال مايوركا.



وظل ريال سوسيداد في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.



وابتعد فريق سيلتا فيغو عن مراكز الهبوط عبر الفوز على ضيفه بلد الوليد بثلاثة أهداف مقابل هدف.



ورفع سيلتا فيغو رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر.



وتقدم اياغو اسباس خونكال بهدف لسيلتا فيغو في الدقيقة التاسعة ولكن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك ألبرتو بوينو التعادل لبلد الوليد.



وحصل سيلتا فيغو على ضربة جزاء أحرز منها خوانكال الهدف الثاني.



واختتم أليكس لوبيز التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 52 بإحرازه الهدف الثالث.