سامبدوريا يسقط يوفنتوس على ملعبه في الدوري الإيطالي آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: روما - د ب أ

بدأ يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر عام 2013 بطريقة مخبية، بعد أن فشل في مواصلة مسلسل انتصاراته وتوسيع الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه إلى 8 نقاط مجددا، وذلك بسقوطه أمام ضيفه سمبدوريا 1-،2 اليوم الأحد، على ملعب "يوفنتوس ارينا" في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وبدا يوفنتوس في طريقه لتحقيق فوزه الخامس على التوالي والسادس عشر هذا الموسم والابتعاد مجددا في الصدارة بفارق 8 نقاط عن ملاحقه لاتسيو الذي فاز أمس على كالياري 2-1، وذلك بعد أن تقدم على ضيفه ثم اضطرار الأخير إلى اكمال اللقاء بعشرة لاعبين، لكن فريق المدرب انتونيو كونتي لم يستفد من التفوق العددي وفشل في الوصول إلى شباك الحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو، فدفع الثمن ومني بهزيمته الثالثة هذا الموسم والأولى على أرضه أمام سمبدوريا منذ 2005.



في المقابل، وضع سمبدوريا حدا لمسلسل هزائمه عند ثلاث على التوالي و10 هذا الموسم وحقق فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد ديليو روسي الذي حل الشهر الماضي بدلا من لاعب ومدرب يوفنتوس السابق تشيرو فيرارا.



وافتتح سيباستيان جوفينكو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 24 من ركلة جزاء رفع من خلالها رصيده الى 6 أهداف هذا الموسم، وذلك بعد خطأ من غيتانو بيراردي على كلاوديو ماركيزيو داخل المنطقة نال على إثره انذارا دفع ثمنه غاليا في الدقيقة 31 لأنه حصل على إنذار ثان طرد على إثره بعد خطأ على اندريا بارزاغلي.



لكن يوفنتوس لم يستفد من التفوق العددي لما تبقى من الشوط الأول فدفع الثمن في بداية الثاني إذ تمكن سمبدوريا من إدراك التعادل إثر هجمة مرتدة سريعة أنهاها الأرجنتيني ايمانويلي ايكاردي وبعد تمريرة من الصربي نيناد كرستيسيتش بتسديدة من خارج المنطقة أخطأ الحارس والقائد جانلويجي بوفون في التعامل معها لتتهادى الكرة داخل شباكه (52).



واكتملت المفاجأة عندما تمكن اللاعب ذاته من وضع سمبدوريا في المقدمة، عندما وصلته الكرة على الجهة اليمنى إثر تمريرة من الإسباني بدرو مبا اوبيانغ فسددها من زاوية ضيقة في شباك بوفون الذي يتحمل أيضا جزءا من مسؤولية الهدف (68).



ولم تكن حال فيورنتينا الثالث أفضل من يوفنتوس إذ مني بدوره بهزيمته الرابعة هذا الموسم، بعد أن سقط على أرضه أمام ضيفه المتواضع بيسكارا بهدفين للبرازيلي جوناثاس (57) والسويدي مريفان شيليك (90) اللذين مهد الطريق أمام نابولي للصعود إلى المركز الثالث في حال فوزه على روما لاحقا، خصوصا بعد سقوط إنتر ميلان أمام مضيفه أودينيزي بثلاثية نظيفة.



على ملعب فريولي، قدم أودينيزي وإنتر شوطا أول سلبيا لجهة النتيجة بعد أن عاند الحظ الفريق المضيف أكثر من مرة خصوصا من ركلة حرة بعيدة نفذها انطونيو دي ناتالي فوقفت العارضة في وجهها.



وفي الشوط الثاني، تمكن دي ناتالي من افتتاح التسجيل اثر تمريرة م اندريا لاتزاري (64).



وتعمقت جراح إنتر ميلان بطرد مدافعه البرازيلي جوان لنيله الانذار الثاني بعد دقيقة واحدة، فلم يفوت اودينيزي الفرصة وسجل هدفين متتاليين عبر الكولومبي لويس مورييل إثر كرة بينية من التشيكي دوشان باستا (75)، ودي ناتالي بعد تعاون جديد مع لاتزاري (79) رافعا رصيده الشخصي الى 12 هدفا في البطولة.



وعلى ملعب "سان سيرو"، استعاد ميلان توازنه بعد خسارته القاسية في المرحلة السابقة أمام روما، وذلك بتعميق جراح ضيفه سيينا متذيل الترتيب بالفوز عليه 2-1.



ويدين فريق المدرب ماسيميليانو اليغري الذي تخلى عن خدمات البرازيلي الكسندر باتو لكورنثيانز، بفوزه التاسع هذا الموسم إلى الإسباني بويان كركيتش الذي تمكن بعد دخوله بدلا من انتونيو نوتشيرينو من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 67 من كرة رأسية إثر عرضية من الغاني كيفن برينس بواتنغ.



ثم أضاف جامباولو باتزيني الهدف الثاني في الدقيقة 80 من ركلة جزاء انتزع بنفسه بعد خطأ عليه داخل المنطقة من قبل البرازيلي فيليبي، قبل أن يقلص ميكيلي باولوتشي الفارق في الدقيقة 87 من كرة رأسية.



ورفع الفريق اللومباردي رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الضيوف عند 11 نقطة في المركز الأخير بعد تعرضهم لهزيمتهم العاشرة هذا الموسم.



وقاد لاعب ميلان السابق ماركو بورييلو فريقه جنوى لفوزه الرابع هذا الموسم فقط وجاء على حساب ضيفه بولونيا بتسجيله هدفي اللقاء في الدقيقتين 56 و73.



وتغلب كييفو على أتالانتا بهدف للغاني اسحاق كوفيه (37).



وقاد اماوري بارما لفوز قاتل على باليرمو 2-1 بتسجيله هدف النقاط الثلاث في الوقت بدل الضائع، وذلك بعد أن تقدم فريقه عبر الجزائري اسحاق بلفضيل (61) قبل أن يدرك الكرواتي ايغور بوغدان التعادل (85).