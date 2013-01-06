سوانسي يفرض على أرسنال مباراة معادة في كأس إنكلترا آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: لندن - فرانس برس

فرض سوانسي سيتي على ضيفه أرسنال خوض مباراة معادة في الدور الثالث من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم، بعد أن تعادل معه 2-2، اليوم الأحد، على ملعب "ليبرتي ستاديوم" في مباراة مالت فيها كفة التأهل للفريقين قبل الاكتفاء في نهاية المطاف بالتعادل.



وبدا سوانسي سيتي في طريقه لأن يجدد فوزه على أرسنال بعد أن تغلب عليه أيضا في الدوري (صفر-2) في الأول من الشهر الماضي، لكن على ملعب فريق المدرب الفرنسي آرسين فينغر، وذلك بعدما تقدم عليه في الدقيقة 58 عبر ميغيل بيريز كويستا المعروف بميتشو الذي فرض حضوره بقوة مجددا (سجل أيضا هدفي مباراة الدوري ضد أرسنال) بعد حوالي دقيقتين فقط على دخوله بدلا من الهولندي-الكندي جوناثان غوزمان وتلاعب بالمدافع الألماني بير ميرتساكير قبل أن يسدد كرة أرضية بعيدا عن متناول الحارس البولندي فويسييتش تشيسني.



وانتظر أرسنال الذي خاض اللقاء بكامل نجومه، حتى الدقيقة 81 ليدرك التعادل عبر الألماني البديل لوكاس بودولسكي (دخل في الدقيقة 72 بدلا من ارون رامسي) إثر ركلة ركنية نفذها ثيو والكوت وفشل الدفاع في التعامل معها لتصل إلى الفرنسي لوران كوسييلني الذي حولها إلى مهاجم كولن السابق فأودعها الأخير شباك الحارس لهولندي ميشيل فورن.



واعتقد الجميع أن أرسنال سيعود من ويلز ببطاقة الدور الرابع بعد أن خطف هدف التقدم في الدقيقة 83 عبر المدافع كييران غيبز بعد تبادل رائع للكرة مع بودولسكي بالذات، إلا أن سوانسي رفض الاستسلام وأدرك التعادل في الدقيقة 87 إثر ركلة ركنية وصلت عبرها الكرة إلى الكوري الجنوبي كي سونغ-يوينغ بعد دفاع سيئ من لاعبي أرسنال، فحولها إلى داني غراهام الذي أودعها الشباك.



ويأمل أرسنال أن يستفيد من عاملي الأرض والجمهور في المباراة المعادة لكي يتجنب أن يخرج خالي الوفاض من الموسم المحلي لأنه كان ودع مسابقة كأس رابطة الأندية من الدور ربع النهائي بخروجه على يد مضيفه برادفورد من الدرجة الثالثة (رابعة فعليا) بالخسارة أمامه بركلات الترجيح 2-3 بعد أن تعادلا 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.



كما يتخلف الفريق اللندني الذي خاض المباراة بكامله نجومه الأساسيين في الدوري المحلي بفارق 18 نقطة عن مانشستر يونايتد المتصدر، ولم يبق أمامه سوى محاولة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، لكن مهمته في الدور ثمن النهائي لن تكون سهلة في مواجهة بايرن ميونيخ وصيف بطل الموسم الماضي.



ويلعب لاحقا مانسفيلد تاون (هواة) مع ليفربول الوصيف، على أن يلتقي غدا تشلنتنهام تاون (ثالثة) مع إيفرتون.