الشيخوخة غزت كؤوس الخليج آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

الصج ينقال



يبدو ان «الشيخوخة» غزت «ملامح» دورة كأس الخليج العربي التي اضاءت «الشمعة» الحادية والعشرين لها في مملكة البحرين الشقيقة..، رغم انها لاتزال «حاضرة» على الساحة الكروية.. «تكريما» لفضلها في تطور «منظومة» الكرة الخليجية.. ووضعها على «الخارطة» الدولية.



تطورت البطولات الدولية «في الشكل والمضمون».. وارتفعت قيمة جوائزها المالية الى ارقام «يسيل لها اللعاب» ما يشجع المنتخبات على المشاركة و«الاستقتال» في المنافسة.. للفوز بـ«كيكة مالية» دسمة في الوقت الذي بقيت فيه دورات كأس الخليج «رمزية» في جوائزها دون ان يطرأ عليها تطور فني.. وتفاذفتها «لعبة التأجيلات» و«التهرب» منها.



فإسبانيا بطلة كأس العالم 2010 نالت 32 مليون دولار «مجموع جوائز»..، كما نالت 23 مليون يورو لفوزها بلقب كأس أمم أوروبا 2012..، في حين ان كأس آسيا المقبلة في استراليا عام 2015، ستشهد توزيع 10 ملايين دولار كجوائز مالية للبطل ووصيفه وصاحب المركز الثالث.. بعد ان كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لا يرصد جوائز في النسخ الماضية من هذه البطولة.



«صدقوا او لا تصدقوا».. فمجموع جوائز اصحاب المراكز الاربعة الاولى في «خليجي 21»، لا يتجاوز مليونا و267 الف دولار!.



«شابت» دورات كأس الخليج «فنيا» بعد ان كانت في «دائرة الاضواء» القوية.. وفي المرتبة الاولى من الاهتمامات حتى صارت «امنا» التي «ربتنا» كرويا في يوم من الايام..، في ظل الخوف من ان تتحول الى مجرد «مناسبة» للاستعداد لاستحقاقات اخرى.. و«حبيسة» الاطار الحبي وارضاء «للتلاحم الخليجي» فقط دون النظر الى «المضمون الفني».. ولتصبح مثل دورات غرب آسيا.. اي «مرتعا» للاعداد والمشاركة بالمنتخبات «الرديفة» و«الاولمبية» و«الشبابية»!.



دورات كأس الخليج «مناسبة عزيزة وتاريخية»..، احرى بأن يتم تطويرها لتناسب العصر.. ومن الافضل مراجعتها «فنيا» و«ماليا» وتثبيت «اساساتها» على «ارضية صلبة» حتى تظل البطولة التي «يُحسب لها الف حساب» و«كأس عالم خليجية مصغرة».



انتهى الكلام ولنأت للنهاية والسلام.



نقلاً عن صحيفة "استاد الدوحة" القطرية

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