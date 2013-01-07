الفيفا يعلن قائمة منتخب العالم 2012 بتواجد 6 لاعبين إسبان آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04 المصدر: زيوريخ - د ب أ

أعلن الاتحادان الدولي لكرة القدم "فيفا"، والدولي للاعبي كرة القدم للمحترفين "فيفبرو"، اليوم الاثنين، عن منتخب العالم لعام 2012، وذلك في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الفيفا.



وضمت القائمة ستة لاعبين من المنتخب الإسباني، حامل لقبي كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا وكأس أوروبا (يورو 2012) من بينهم ثلاثة لاعبين من برشلونة ومثلهم من ريال مدريد.



وضم المنتخب الذي أعلن عنه الفيفا والفيفبرو كلا من: الإسباني كاسياس (ريال مدريد) لحراسة المرمى، والإسباني جيرارد بيكيه والبرازيلي داني ألفيش (برشلونة الإسباني)، والإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد)، والبرازيلي مارسيلو (ريال مدريد) للدفاع، والإسبانيين أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز (برشلونة)، وتشابي ألونسو (ريال مدريد) لخط الوسط، والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) والكولومبي راداميل فالكاو جارسيا (أتلتيكو مدريد الإسباني) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد).