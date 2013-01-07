بداية خالفت كل التوقعات آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

أزيح الستار عن كأس الخليج في نسختها الـ 21 بالمنامة بحفل افتتاح طغت عليه البساطة والإبداع في عكس بعض الجوانب الثقافية البحرينية التي أراد لها المنظمون أن تكون معلما بارزا في هذه النسخة من البطولة أمام العالم الذي تابع الحفل فضلا عن الحضور الراقي لمسؤولي الفيفا وفي مقدمتهم بلاتر، وفي المقابل جاءت انطلاقة التنافس على المستطيل الأخضر على عكس كل التوقعات والترشيحات التي سبقت البطولة ليس من حيث النتائج التي انتهت عليها المباريات فحسب ولكن حتى من ناحية مستوى الأداء الفني وما صاحبه من جدل وتحليل على الاستديوهات المختلفة عبر الفضائيات التي تزدحم بها أجواء البطولة،



فالتعادل السلبي بين الأحمرين لم يشفِ غليل الجماهير البحرينية التي احتشدت على المدرجات كما أنه لم يرضِ طموحات العمانيين الذين بذل منتخبهم كل ما بوسعه على مدار الشوطين دون أن ينجح في كسر التعادل وتغيير مجرى المباراة لمصلحة فريقه ليكتفي بالنقطة التي قد يكون لها ما بعدها في مباراة الغد التي ستجمعه مع العنابي القطري بينما كان للتعادل رد فعل محدود جدا على لسان مدرب البحرين كالديرون وهو يلمح إلى أن الضغوط الجماهيرية والإعلامية كان لها الأثر السلبي على أداء لاعبيه الذين افتقدوا التركيز المطلوب أمام المرمى العماني.



خسارة المنتخب القطري أمام نظيره الإماراتي لا يمكن فصلها أيضا عن إطار التوقعات غير المحسوبة، حيث إن أكثر المتشائمين وسط جماهير العنابي لم يكن يتوقع أن تستقبل شباك المنتخب القطري ثلاثة أهداف بهذه السهولة التي توالت بها داخل مرمى قاسم برهان لاسيما بعدما أعطى خلفان إبراهيم الأمل للمدرجات العنابية بهدف التقدم، قبل أن يستفيق المنتخب الإماراتي ويطبق نجومه تعليمات مدربهم مهدي علي الذي كان يستحق نجومية المباراة بلا منازع بفضل قراءته الصحيحة للمباراة في الوقت الذي التزم فيه أتوري الصمت على مقعده وجلس دون أن يحرك ساكنا أو يستخدم مفاتيح اللعب التي احتفظ بها إلى جواره لصالح فريقه رغم أن الفرصة كانت أمامه في الشوط الثاني ليستعيد زمام المباراة ويغير من مجراها لمصلحته إلا أنه لم يفعل وترك الحبل على الغارب للمنتخب الإماراتي ليكسب الأبيض النتيجة لتسجل جولة الافتتاح بذلك نتائج ضد كل التوقعات.



نقلاً عن صحيفة "الشبيبة" العمانية

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