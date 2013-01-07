رئيس الاتحاد القطري علاقتي بأحمد الفهد لن تتأثر بالتصريحات آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04 المصدر: المنامة - د ب أ

أكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم أن علاقته بالشيخ أحمد الفهد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي لن تتأثر، بالرغم من تصريحات هذا الأخير التي جاءت قبل أيام، وقال فيها إن بن خليفة يعتبر مجرد "كومبارس" وليس صاحب قرار فاعل.



واعتبر رئيس اتحاد الكرة القطري، اليوم الاثنين، خلال حديثه مع الإعلاميين في مقر إقامة المنتخب القطري الذي يشارك حاليا ببطولة كأس الخليج "خليجي 21" بالبحرين أنه تربطه علاقة قوية بالفهد.



وقال بن خليفة: "ما حصل باختصار أنني سئلت عن قضية منتخبات 2009 خلال تصريحات صحافية سابقة وأجبت عن السؤال وانتهى الموضوع ..أنا كرئيس اتحاد لا أتقمص أدوارا كثيرة رياضية أو سياسية أو اقتصادية، بل أهتم بالشأن الرياضي فقط وأعرف جيدا الدور الذي أقوم به في هذا المنصب".



وأضاف: "يبدو أن إحدى القنوات الرياضية التي قامت بأخذ تصريح من الشيخ أحمد الفهد قد نجحت في تحويل الحوار معه بحرفية منها وأوصلته إلى منحى آخر .. أعتقد أن الشيخ أحمد الفهد كان يفهم جيدا قصدي، ولكن يبدو أنه كان في داخله شيء أراد أن يقوله. وأؤكد مرة أخرى أن علاقتي به وببقية الأشقاء الخليجيين جيدة".



وتابع الشيخ حمد بن خليفة: "دائما ما أتعاون مع الشيخ أحمد الفهد في مسائل كثيرة وهذا ما ساهم في تطور الكرة الخليجية.. وبخصوص النقطة التي تم التركيز عليها والمتمثلة في أزمة الثقة بين قطر والكويت، فأريد أن أقول إن علاقتنا بالإخوة في الكويت وببقية أشقائنا جيدة وعلاقة أخوة، وهي حاليا في أفضل حالاتها وأنا كمواطن قطري وخليجي أعتز كثيرا بما قاله صاحب السمو صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه، عندما أكد متانة العلاقة بين البلدين وهذا يعتبر أفضل رد على المغرضين حول ما قيل في شأن قطر".



وحول حظوظ المنتخب القطري قبل مواجهة عمان بخليجي 21 غدا الثلاثاء، قال الشيخ حمد بن خليفة: "سندافع عن فرصتنا بكل قوة وأمامنا فرص للتعويض، وأدرك جيدا أن اللاعبين سيقومون بردة فعل .. لم نؤد جيدا في لقاء الإمارات وكنا بعيدين كل البعد عن مستوانا الحقيقي، ولكن في جميع الأحوال لازال لدينا الأفضل لنقدمه وسنصارع من أجل كسب بطاقة التأهل إن شاء الله".