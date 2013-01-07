رونالدو قائداً لريال مدريد للمرة الأولى آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 01:04 - GMT 22:04 المصدر: دبي - آيات عبدالله

حمل البرتغالي كريستانو رونالدو شارة قيادة ريال مدريد للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق الملكي بشكل رسمي، وذلك بعدما ظهر في مباراة ريال سوسيداد وهو يرتديها منذ بداية المباراة التي فاز بها فريقه مساء الأحد بأربعة أهداف لثلاثة في المرحلة الثامنة عشرة من عمر الدوري الإسباني.



وأكمل رونالدو المباراة وهو مرتدي شارة القيادة، مستفيدا من رفض الحارس ايكر كاسياس ارتداء الشارة بعدما دخل بديلا لزميله أدان الذي طرد مطلع الشوط الأول، حيث أظهرت الكاميرات عرض رونالدو لزميله كاسياس ارتداء الشارة، لكن الأخير رفضها وفضل إبقاءها مع رونالدو.



واستفاد رونالدو من غياب لاعبي ريال مدريد الذين يحملون الشارة بأعذار مختلفة، ليرتدي الشارة للمرة الأولى، حيث لم يرتديها منذ 171 مباراة من قبل، باستثناء مباراة ودية لعبها ريال مدريد العام الماضي مع منتخب الكويت، حيث ارتدى يومها شارة القيادة.



ورونالدو ليس القائد الرسمي للاعبي ريال مدريد، حيث يسبقه كاسياس الذي يعد القائد الأول للفريق، لكنه جلس احتياطيا مطلع المباراة، في حين أتاح غياب راموس القائد الثاني للفريق، ومارسيلو القائد الثالث، وجلوس هيغواين القائد الرابع للفريق على مقاعد الاحتياط ، الفرصة للنجم البرتغالي لارتداء الشارة.



ونجح رونالدو في قيادة فريقه لتحقيق فوز صعب على ريال سوسيداد، لكنه سيغيب عن الفريق في المباراة المقبلة أمام أوساسونا بسبب الإيقاف.



وكانت البطاقة الصفراء التي نالها رونالدو في مباراة سوسيداد البطاقة الخامسة التي ينالها هذا الموسم، ليتم إيقافه في مباراة أوساسونا ضمن مباريات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني.



يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها رونالدو عن مباراة مع ريال مدريد منذ انضمامه إليه صيف 2009، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.