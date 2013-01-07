صحف إسبانيا تعلن تأييدها لكاسياس ضد مورينيو آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: مدريد- د ب أ

حسمت الصحافة الإسبانية، اليوم الاثنين، موقفها من الصراع الدائر بين البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد وحارس مرماه العملاق إيكر كاسياس، واختارت صراحة جانب الحارس مفضلة إياه على المدرب البرتغالي.



ووصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية المدرب البرتغالي في صفحتها الأولى المدرب البرتغالي بقولها "مورينيو الأسوأ" بعدما أشارت إلى حرص مورينيو للمباراة الثانية على التوالي على وضع كاسياس على مقاعد البدلاء.



وأوضحت الصحيفة "ليس بالضرورة أن يرى كاسياس أن مورينيو هو الأسوأ، ولكن غالبية مشجعي النادي يرون أن مورينيو كذلك على عكس ما يتصوره كاسياس".



ورغم فوز ريال مدريد 4-3 على ريال سوسييداد أمس الأحد، ما زال الجدل الأكبر الذي يدور داخل النادي الملكي هو حرص مورينيو على الدفع بحارس المرمى الاحتياطي أنطونيو آدان في التشكيلة الأساسية بدلا من كاسياس.



كما أوضحت صحيفة "آس" الرياضية مساندتها أيضا للحارس. وذكرت الصحيفة "مورينيو ، الذي يعتقد أنه قادر على كل شيء ، كرر حمقه مع حارس المرمى على عكس كل التوقعات". وأضافت "الضحية الكبرى لكل هذا هو الحارس الاحتياطي آدان".



ولم تتردد صحف برشلونة في التطرق لهذه القضية أيضا حيث أوضحت صحيفة "سبورت" اليوم أن هذه المشكلة قد تساهم في غروب شمس مورينيو.