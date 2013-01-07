غوارديولا يعود للتدريب بعد نهاية الموسم الحالي آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: زيوريخ - د ب أ

يعتزم المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني السابق لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم العودة إلى ممارسة عمله في صيف هذا العام، بعدما حصل على راحة سلبية هذا الموسم.



وصرح غوارديولا إلى الصحافيين، اليوم الاثنين، في مدينة زيوريخ السويسرية، بأنه سيعود إلى التدريب بعد انتهاء الموسم الحالي ولكنه ترك كل الخيارات متاحة.



ويتواجد غوارديولا في زيوريخ لحضور حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2012، حيث يتنافس على جائزة أفضل مدرب في العالم مع مواطنه فيسنتي دل بوسكي المدير الفني للمنتخب الإسباني، والبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد.



وقال غوارديولا: "نعم، سأعود للتدريب لأنني ما زلت شابا. إنني في الحادية والأربعين من عمري. ليس لدي فريق حاليا ولكنني سأعاود التدريب".



ولدى سؤاله عن إمكانية توليه تدريب بايرن ميونيخ الألماني، لم يدل غوارديولا بإجابة حاسمة.



وقال المدرب الإسباني الشهير: "في بايرن ؟ بايرن لديه مدرب رائع هو يوب هاينكس".



ويقيم غوارديولا بمدينة نيويورك الأمريكية منذ أن ترك تدريب برشلونة في نهاية الموسم الماضي، وارتبط اسمه بالعديد من الأندية وكذلك بالمنتخب البرازيلي، قبل أن يعلن الأخير تعيين المدرب البرازيلي لويز فيليبي سكولاري مديرا فنيا له.