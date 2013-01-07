فيصل بن تركي النصر لن يتعاقد مع أي لاعب في يناير آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 00:04 - GMT 21:04 المصدر: الرياض - د ب أ

قال الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السعودي، إن إدارة ناديه لن تبرم أي تعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية التي بدأت في الثالث من الشهر الجاري، وإنها اكتفت بالتعاقد مع البرازيلي رافاييل باستوس لاعب كلوج الروماني الذي يتوقع أن يصل فجر اليوم الاثنين للانضمام إلى تدريبات الفريق.



وأكد بن تركي عدم وجود نية لتغيير المدافع الأوزبكي الدولي شوكت مولدجانوف واستبداله بمدافع أجنبي آخر، لكون اللاعب يتمتع بإمكانيات جيدة ومنسجم مع الفريق، كما أنه لن يكون هناك أي تعاقد مع أي لاعب سعودي خلال الانتقالات الشتوية.



وأضاف الأمير فيصل بن تركي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأحد "لن نستقدم لاعبا أجنبيا آخر.. بالنسبة لنا أغلقنا سوقنا الشتوي بصفقة التعاقد مع باستوس وسنعمل على تصعيد بعض اللاعبين المتواجدين في فرق الشباب والفريق الأولمبي إلى الفريق الأول.



وأشار إلى أن "اللاعبين هم أيمن فتيني وعبد الله أمادو وفهد الرشيدي وعبد الإله النصار، كما أنه لن تكون هناك أية محاولات لضم لاعبين سعوديين من أندية أخرى، لأنني مؤمن أنه لا يوجد من يستحق الانضمام للفريق في هذه المرحلة، وأقصد بذلك لاعب قارب على الدخول في فترة الستة أشهر التي تتيح لك حق مفاوضته والاتفاق معه".



ونوه رئيس نادي النصر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا على التجديد مع اللاعبين في الفريق أمثال خالد الغامدي ومحمد السهلاوي وعمر هوساوي وعقود هؤلاء بقي فيها أكثر من عام، لكن الإدارة عازمة على الاتفاق معهم كونهم ركائز أساسية في الفريق.



وكشف عن أن إدارة ناديه عملت على تسليم اللاعبين مستحقاتهم المالية الشهرية المتأخرة حيث تسلم اللاعبون يوم أمس الأحد راتب شهرين كما أنها ستعمل على تسليم راتبين آخرين نهاية الأسبوع المقبل.



وقال: "كل الأندية السعودية تعاني ماديا في الفترة الحالية ولديها ديون والنصر أحدها لكننا نعمل على تسليم كافة المستحقات حتى يحق لنا أن نقيد الأجنبي باستوس هذا الشهر وللعلم فإننا سائرون لتسديد الديون الأخرى من خلال جدولة منظمة نسير عليها بدقة".



ورفض رئيس نادي النصر التسليم بفكرة أن تكون إدارة النادي تراجعت عن إقامة معسكر للفريق في العاصمة القطرية الدوحة اعتبارا من الاسبوع الجاري لأسباب مالية موضحا أن السبب يكمن في أن الجهاز الفني كان يفضل الاستفادة من أكاديمية أسباير، كونها تملك إمكانات عالية وتجهيزات رائعة، لكن المسؤولين عنها اعتذروا لطلب نادي أوروبي يريد الإقامة فيها أيضا، كما أن الجهاز الإداري لم يستطع توفير مباريات ودية خلال المعسكر وبالتالي تم التراجع عن هذه الفكرة.



وبشأن الأوروجوياني كارينيو المدير الفني لفريق النصر والعروض المغرية التي وصلت إليه مؤخرا، قال رئيس النادي إن المدرب أبلغهم مؤخرا بأنه لم يتلق أي عرض وأنه مستمر مع الفريق حتى نهاية عقده المحدد بنهاية الموسم الكروي الجاري، وإنهم لن يستعجلوا في اتخاذ قرار بشأن مصيره حتى تظهر نتائج عمله بشكل واضح.



وأضاف الأمير فيصل بن تركي "حتى هذه اللحظة لم نحقق شيئا .. وأمامنا عمل كبير والفريق في تحسن نسبي، وبالنسبة لي أدرك أنه بالإمكان الحديث عن عودة النصر حينما نراه منافسا على بطولات أو محرزا للألقاب".



وشدد على أنه غير راض تماما عن حال الفريق وأنه يطمح في المزيد من الارتقاء ليعود النصر إلى سابق عهده حيث الصعود للمنصات والفوز بالألقاب.