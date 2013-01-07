نجح مهدي علي في الاختبار حتى الآن وبات أول مدرب إماراتي يقود منتخبه إلى تحقيق الفوز في إحدى مباريات دورات كأس الخليج لكرة القدم منذ بدء مشاركته فيها في النسخة الثانية عام 1972 في البحرين، ليضيف نجاحاً جديداً إلى سجله ويؤكد أنه حالة خاصة في كرة القدم الإماراتية.وحين خاض منتخب الإمارات مباراته الأولى أمام نظيره القطري السبت الماضي، كان مهدي علي يمضي يوماً استثنائياً، كونه أول إماراتي يشرف على "الأبيض" في البطولة منذ بدايتها، لا بل انه قاده فيها الى الفوز 3-1 بعد عرض راق.

وسبق لجمعة غريب أن قاد منتخب الإمارات في النسخة الرابعة عام 1976 في قطر، لكنه استلم مهامه بصفة مؤقتة وفي بعض مباريات البطولة فقط بعدما تعرض المدرب الأصيل اليوغوسلافي ناديتش لازمة قلبية.



وبإمكان علي أن يفخر أيضاً بأنه المدرب الإماراتي الوحيد الذي شغل منصب المدير الفني للمنتخب الأول بصفة دائمة وبعقد يمتد حتى 2015، بعدما عمل المدربون الإماراتيون الخمسة الذين سبقوه بصفة موقتة وهم جمعة غريب (1976) وعبدالله مسفر (97 و99 و2000 و2011) وعبدالله صقر (2001) وجمعة ربيع (2005) وبدر صالح (2005).



ويشكّل مهدي علي حالة خاصة في كرة القدم الإماراتية بصفته المدرب الوحيد الذي قاد المنتخبات الوطنية كافة، فعمل مساعداً لجمعة ربيع في تدريب منتخب الناشئين عام 2007 ومن ثم أصبح مدرباً لمنتخب الشباب (2008-2009) والمنتخب الاولمبي (2010-2012)، قبل أن يعيّن في آب/اغسطس الماضي مدرباً للمنتخب الاول.



وكانت الإنجازات والألقاب هي السمة الأساسية لمسيرة مهدي علي في التدريب، بعدما فاز منتخب الناشئين بلقب كأس الخليج 2007، ومنتخب الشباب بلقبي الخليج وكأس آسيا 2008، والمنتخب الاولمبي بلقب كأس الخليج للمنتخبات الاولمبية وفضية الاسياد عام 2010.



ويعد تأهل منتخب الامارات الى اولمبياد لندن 2012 للمرة الاولى في تاريخه الانجاز الاكبر لمهدي علي الذي ارتبط اسمه دائما بالنجاح.



كان لهذه المدرب تجربتين ناجحتين مع الاندية ايضا، عندما اصبح اول مدرب في الامارات يشارك في كأس العالم للاندية بعدما قاد الاهلي في البطولة عام 2009 في ابوظبي، ثم درب بني ياس عام 2011 وساهم في بقائه في الدرجة الاولى بعدما كان مهددا بالهبوط الى الثانية.



وتألق مهدي علي، المولود عام 1965، في التدريب الذي شكل تكملة لمسيرته الناجحة كلاعب، اذ يعد من افضل لاعبي خط الوسط الذين انجبتهم كرة القدم الاماراتية منذ ان بدأ مشواره في فريق الشباب للنادي الاهلي عام 1972 حتى اعتزاله عام 1989.



ولا تتوقف نجاحات علي على كرة القدم فقط، بل تشمل مسيرته في الحياة، حيث يعمل مهندسا مدنيا في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهو يشغل حاليا منصب مدير ادارة نظام الدفع الالكتروني الموحد فيها.