وكيل أعمال لامبارد يؤكد رحيله عن تشلسي نهاية الموسم آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: لندن - د ب أ

أكد ستيف كوتنر، وكيل أعمال فرانك لامبارد، أن لاعب خط الوسط الإنجليزي سيرحل عن صفوف نادي تشيلسي اللندني لكرة القدم نهاية هذا الموسم.



ورغم تردد أنباء عن احتمال انصياع رومان إبراموفيتش مالك تشيلسي للضغوط الجماهيرية لعرض عقد جديد على لامبارد (34 عاماً) قبل انتهاء عقده الحالي بنهاية الموسم، فقد أكد كوتنر أن الوضع لم يتغير.



وصرح كوتنر لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية قائلاً: "لقد أخبر مسؤولو تشيلسي التنفيذيون فرانك في اليابان بالأمر خلال بطولة كأس العالم للأندية وبعدها أكدوا لي الأمر من جديد عقب الفوز على إيفرتون أنهم لن يعرضوا عليه عقداً جديداً للبقاء في النادي لما بعد الموسم الحالي تحت أي ظرف من الظروف".



وأضاف كوتنر: "ولم يتغير شيء بالنسبة لي منذ ذلك الوقت".



وتابع: "اضطر فرانك لقبول هذا الأمر وكل ما يريده الآن هو مواصلة اللعب مع تشيلسي حالياً لكي ينهي الموسم بأكبر قدر من النجاح مع النادي الذي يحبه".



ورشح لامبارد، الذي يلعب بصفوف تشيلسي منذ عام 2001 وصاحب الرصيد القياسي من الأهداف المسجلة للنادي بالدوري الممتاز، للانتقال إلى الولايات المتحدة والصين إلى جانب باريس سان جيرمان الفرنسي.