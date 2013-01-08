العناصر قبل الطريقة آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

فرانك ريكارد.. اسم كبير في عالم كرة القدم. هذا الهولندي حقق إنجازات ضخمة مع فريق أياكس الهولندي كلاعب.. ومع برشلونة الإسباني كمدرب. ويكفي أنه اختير ضمن أفضل 100 لاعب في التاريخ. لكن ما فعله ريكارد كمدرب في مباراة السعودية والعراق أثار الدهشة والاستغراب بلا شك.



ما هذا الذي يفعله بعض المدربين أحيانا؟!



الخبير الهولندي لعب أمام العراق بطريقة ليست جديدة في اللعبة. أما الذي أغضبني وأثار حنقي فهو أن العناصر التي لعبت المباراة لا تتواءم ولا تصلح للطريقة التي اختارها ريكارد. والحقيقة أن من أساسيات ومن مبادئ «التكتيك» الكروي أن تأتي الطريقة بعد معرفة العناصر.. أي أن العناصر أولا والطريقة ثانيا وكان واضحا أن ريكارد قد أعجبته الطريقة أو أنه رأى أنها الأنسب والأحدث وأراد تطبيقها فلم يوفق على الإطلاق وكانت خسارة جديدة أمام منتخب يملك اسما وتاريخا بيد أنه لا يملك الإمكانات التي تجعله يتفوق على منتخب مثل السعودية.



ولو أردنا أن نفعل.. ونقيم لاعبي الفريقين كأفراد لرجحت كفة السعودية. وأرى أن كفة السعودية هي الأرجح حتى عندما نريد أن نقارن لاعبي هذا المنتخب مع كل المنتخبات الأخرى.. ولذلك تظل المشكلة التدريبية في السعودية قائمة وإن كنت لا أعفي اللاعبين من مسؤولية التقصير.. ففي النهاية كرة القدم لعبة جماعية يتحمل نتيجتها كل أطراف اللعبة.



في مباراة السعودية والعراق وفق المدرب في اختيار طاقم الدفاع ولم يوفق في اختيار حارس المرمى.. ووفق نسبيا في اختيار محوري الدفاع بيد أن «الكارثة» كانت في الصفوف الأمامية.. ذلك أنه فصل الدفاع عن الهجوم وبدا وكأن ريكارد يعيدنا إلى طريقة كانت هي الأشهر قبل 40 عاما.. أقصد طريقة بيليه وزملائه 4 – 2 -4 وهي الطريقة التي انتشرت وتم تقليدها في بقية أصقاع الأرض.. كالعادة مع كل طريقة كروية مستحدثة.



حين يكون الاختيار «العناصري» للطريقة خاطئا.. لا بد أن يكون الأداء صفرا. وهكذا فشل سالم الدوسري وياسر القحطاني وناصر الشمراني وفهد المولد.. وإن كان الأخير قد اجتهد وكان الأكثر تحركا ونشاطا ولكنها كانت اجتهادات «فوضوية» يصعب أن تحقق الهدف.. لأن اللعبة في النهاية جماعية تعتمد على التمرير السليم والتموضع السليم وقراءة حركات الزملاء والتحرك من دون كرة.



لم يكن الفريق العراقي جيدا بل كان الفريق السعودي تائها ضائعا.. لاعبوه لم يكونوا «مقتنعين» بالطريقة.. ولا بالتوزيع. ومع ذلك لا أريد أن أدافع عن اللاعبين بما فيهم «المدافعون» وفي مقدمتهم أسامة هوساوي!



** أفضل بداية كانت للمدربين مهدي علي حسن أولا.. وحكيم شاكر ثانيا. الهوة.. أو المسافة الكبيرة التي تفصل بين فكر المدرب «الأجنبي» وبين لاعبيه قد لا تحقق الفائدة في كثير من الأحيان.



** لماذا يسقط «المدافعون» السعوديون في ألعاب الهواء.. فتتوالى الأهداف في مرمانا؟! لأن سوء «التموضع» من بين أكبر المشاكل الفنية التي يعاني منها نجومنا. إنها مشكلة تتعلق بالتقنية الجماعية!



نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.