الفيفا يعاقب بلغاريا والمجر بسبب تصرفات مشجعيها العنصرية آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: زيوريخ - فرانس برس

عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منتخبي بلغاريا والمجر بلعب مباراتيهما في 22 مارس/آذار، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2014 في البرازيل، دون جمهور بسبب تصرفات أنصارهما "العنصرية".



وأشار الفيفا في بيان إلى قيام أنصار المنتخب المجري خلال مباراته مع نظيره الإسرائيلي في 15 أغسطس/آب، "بترداد أغنيات معادية للسامية وتصرفات أخرى هجومية" اعترف بها الاتحاد المجري للعبة وأعرب عن أسفه لما حصل.



وأضاف الفيفا "بعد أن أخذنا علما بهذه الظروف ونظرا إلى خطورة مثل هذه الأحداث، فقد تقرر أن تلعب المجر ضد رومانيا دون جمهور"، إضافة إلى غرامة مقدارها 40 ألف فرنك سويسري (33 ألف يورو).



وأكد بيان الفيفا على أن مباراة بلغاريا مع مالطا ستقام من دون جمهور بعد أن تعرض الدنماركي باتريك متيليغا لهاتافات عنصرية من قبل مجموعة من المشجعين البلغار في 12 أكتوبر الماضي/تشرين الأول، مع عقوبة بمبلغ 35 الف فرنك سويسري (29 ألف يورو).