المنتخب السعودي يسعى لمصالحة جماهيره عبر بوابة اليمن

العراق تواجه الكويت

يلتقى المنتخب السعودي، غداً الثلاثاء، نظيره اليمنى على ملعب استاد البحرين الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس الخليج العربي 21 والتي تقام في مملكة البحرين.ويأمل المنتخب السعودي الذي تلقى خسارة مؤلمة أمام نظيره العراقي في مباراة الافتتاح بهدفين دون رد، إلى تحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره ولعودة الثقة المفقودة والحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور نصف النهائي.وتميل الكفه فنياً لصالح المنتخب السعودي، بتواجد العديد من النجوم القادرين على حسم النتيجة لصالح الأخضر السعودي، إلا أن نتائج الفريق الأخيرة وصيام الفريق عن التهديف لفترة طويلة من خلال اللقاءات الودية والدولية يثير المخاوف داخل الأوساط الرياضية السعودية.وقد تشهد التشكيلة السعودية العديد من التغييرات على مستوى خطوط الفريق؛ لمحاولة العودة بالفريق إلى نغمة الانتصارات.أما المنتخب اليمني فلا يختلف حاله كثيراً عن نظيره السعودي، فقد خسر في الجولة السابقه أمام الكويت بهدفين نظيفين، ويخطط لتقديم عرض جيد أمام الأخضر السعودي العملاق، أملاً فى تسجيل أول فوز له في بطولات الخليج.تقابل الفريقان في أربعة لقاءات سابقة ضمن إطار بطولة الخليج، تمكن الأخضر السعودي من الفوز بها جميعاً، وكانت أكبر نتيجة شهدتها لقاءات الفريقين فوز المنتخب السعودي بنتيجة 6 أهداف مقابل لا شيء في الدورة التاسعة عشرة والمقامة في عمان عام 2009.

يسعى المنتخب العراقي لمواصلة مشواره الرائع في كأس الخليج لكرة القدم حين يلاقي نظيره الكويتي "المنتشي" بروح النصر، غدا الأربعاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية للبطولة.



ولكن مهمة أسود الرافدين لن تكون سهلة في سبيل تحقيق فوزه الثاني على التوالي بالبطولة، بعد فوزه على السعودية بهدفين نظيفين في المباراة الأولى، خاصة في ظل زيادة التكهنات بشأن إمكانية غياب علاء عبدالزهرة وأحمد ياسين بسبب الإصابة.



وسيحاول حكيم شاكر المدير الفني للمنتخب العراقي إعادة هيكلة صفوفه في حال تأكد غياب اللاعبين،خاصة وأنه يمتلك البديل القادر على صنع الفارق.



ولن تكون مشكلة الإصابات هي العقبة الوحيدة في صفوف المنتخب العراقي، حيث يواجه الفريق مشكلة أخرى تتمثل في حصول يونس محمود ونور صبري وعلاء عبدالزهرة وخلدون إبراهيم وعلي عدنان على بطاقات صفراء أمام السعودية، وبالتالي سيتحاشى اللاعبون الحصول على بطاقة صفراء أخرى أمام الكويت، وهو ما قد يؤثر على مستواهم داخل أرض الملعب.



وتكمن أهمية المباراة في العلاقة التاريخية على المستويين السياسي والرياضي بين البلدين مما يفرض حالة من الإثارة المضافة على هذه المباراة، خاصة بعد فوز كل منهما في المباراة الأولى وتعطشه إلى تحقيق الفوز الثاني من أجل الصعود السريع إلى الدور التالي للبطولة.



وتوج المنتخب الكويتي بلقب كأس الخليج عشر مرات، كما أنه حامل لقب البطولة بينما توج الفريق العراقي باللقب ثلاث مرات فقط، ولكن الفارق في عدد الألقاب بين الفريقين لا يدلل على الفارق بينهما على أرض الواقع.



ويدخل المنتخبان المباراة في ظروف متكافئة من حيث صدارة الترتيب وعدد النقاط والأهداف، حيث يمتلك كل منهما ثلاث نقاط ولهما هدفان حيث حقق كل منهما الفوز في الجولة الأولى حين تفوق منتخب الكويت على نظيره اليمني بهدفين دون رد وهي نفس النتيجة التي فاز بها المنتخب العراقي على نظيره السعودي.



ويأمل المنتخبان في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصة تأهلهما مبكرا قبل الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة، والتي ستكون سهلة نسبيا للمنتخب العراقي الذي يواجه فيها نظيره اليمني في حين سيخوض المنتخب الكويتي مواجهة نارية مع نظيره السعودي.



والتقى الفريقان سبع مرات في تاريخ مشاركاتهما في كأس الخليج فاز فيها المنتخب الكويتي ثلاث مرات مقابل فوزين للعراق بينما انتهت مباراتان بينهما بالتعادل.