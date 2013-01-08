برشلونة يواصل تحطيم الأرقام القياسية في تاريخ الليغا آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: دبي - آيات عبد الله

واصل برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، هوايته في تحطيم الأرقام القياسية في تاريخ الليغا، حين نجح في إضافة رقم جديد للأرقام القياسية التي تتهاوى تبعاً عبره وعبر نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.



آخر تلك الأرقام تمثلت في تحقيقه أفضل بداية في تاريخ الدوري الإسباني، حيث نجح في معادلة تلك الأفضلية حين استطاع تحقيق الفوز رقم 17 في مبارياته بالدوري الإسباني للموسم الحالي مقابل تعادل وحيد، الأمر الذي مكنه من جمع 52 نقطة من أصل 54 ممكنة.



وكان انتصاره الكبير يوم الأحد الماضي على جاره إسبانيول في ديربي كاتالونيا، ليواصل هوايته في تحطيم الأرقام القياسية، مع العلم أنه بإمكانه مواصلة تحقيق الانتصارات والأرقام القياسية.



وسيكون برشلونة أمام فرصة سانحة الأسبوع المقبل حين يواجه ملقة، وهو يتطلع لكسر الرقم القياسي المسجل باسمه في الموسم 2010-2011 عندما حقق 52 نقطة من أصل 57 ممكنة.



ورغم أن برشلونة لم يكمل حتى الآن نصف مباريات الدوري الحالي، فإنه يطمح أيضاً لمعادلة إنجازي اتليتك بلباو في موسم 1929-1930 حين حقق الفوز بالدوري في 12 مباراة وستة تعادلات، وكذلك ريال مدريد في موسم 1931-1932 حينما حقق الدوري بـ10 انتصارات و8 تعادلات، مع العلم أن هذين الدوريين انتهيا في 18 جولة فقط، بعكس الدوري الحالي.



في غضون ذلك، عادل برشلونة الرقم القياسي المسجل في موسوعة غينس للأرقام القياسية حين سجل في مباراة إسبانيول، ليتمكن من التسجيل في 36 مباراة متتالية، وهو الأمر الذي لم يتكرر منذ موسم 2008-2009.



وعادل برشلونة بهذا الفوز والتسجيل رقمه المسجل في موسم 1942-1943 حينما سجل في 36 جولة، وهو بمقدوره تحطيم الرقم أيضاً إذا ما نجح في التسجيل في المباراة المقبلة أمام ملقا، ويكون بذلك حطم رقماً قياسياً بالتسجيل في 37 جولة متتالية.



وحطم برشلونة أيضاً رقمه التهديفي حينما رفع رصيده في الأهداف المسجلة هذا الموسم إلى 61 هدفاً، ليحطم رقمه المسجل في موسم 1950-1951 حين سجل 57 هدفاً في 17 جولة الأولى.



يذكر أن نجم برشلونة ميسي يسير على درب فريقه بعد تحقيقه العام الماضي جملة من الأرقام القياسية، أبرزها تحطيم الرقم المسجل باسم الألمانى جيررد مولر في عدد الأهداف التي يحرزها لاعب لفريقه ولبلده في عام واحد، وهو 87 هدفاً، حيث رفع ميسي رصيده مع نهاية العام 2012 إلى 91 هدفاً.