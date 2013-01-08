برلسكوني بالوتيلي تفاحة مهترئة لن نتعاقد معه آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: روما - فرانس برس

نفى رئيس نادي ميلان الإيطالي سيلفيو برلسكوني الشائعات التي تحدثت عن إمكانية انتقال مهاجم منتخب إيطاليا ونادي مانشستر سيتي الانكليزي ماريو بالوتيلي إلى فريقه، واصفاً الأخير بأنه "تفاحة مهترئة".



وكانت بعض الصحف تحدثت عن نية ميلان الحصول على خدمات بالوتيلي للحلول مكان المهاجم البرازيلي ألكسندر باتو المنتقل إلى كورينثيانز، لكن برلسكوني نفى نفياً قاطعاً إمكانية حصول هذه الصفقة، مطالباً أنصار النادي بالصبر.



وقال برلسكوني في حديث للصحافيين: "اسم بالوتيلي لم يراودني إطلاقاً، إنه تفاحة مهترئة ويمكن أن تنتقل عدواها الى المجموعة إذا أتى الى ميلان".



وتوجّه الى أنصار الفريق بقوله: "هناك العديد من اللاعبين الشبان في الفريق؛ لأننا قررنا عدم التعاقد مع أي لاعب ذي شأن بهدف إعادة بناء الفريق. يتعين على أنصار الفريق الانتظار سنتين أو ثلاث لاستعادة النجاحات التي حققناها على مدى 26 عاماً".