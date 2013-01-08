بينيتيز يتوقع عودة تيري إلى الملاعب الخميس المقبل آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: لندن - فرانس برس

توقع المدرب الإسباني رافايل بينيتيز عودة قائد تشلسي، بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الماضي، جون تيري إلى الملاعب، بعد غد الخميس، مع الفريق الرديف، ثم خوض المباراة المقررة ضد ستوك سيتي السبت ضمن الدوري المحلي، وذلك بعد غياب نحو شهرين بسبب إصابة في ركبته.



وكان تيري غاب عن الملاعب منذ إصابته في ركبته اليمنى خلال مباراة فريقه مع ليفربول في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، في المرحلة السادسة عشرة من الدوري المحلي، عندما اصطدم بمنافسه المهاجم لويس سواريز.



وأكد بينيتيز: "أن تيري شارك بالتمارين ونحن نفكر بإشراكه في اللعب الخميس مع الفريق الرديف (تحت 21 عاما)".



وحول إمكانية عودة تيري إلى المشاركة مع الفريق الأول الذي سيحل ضيفا على ستوك سيتي السبت، قال بينيتيز: "إن ذلك يتوقف على ما سيقدمه اللاعب في مباراة الخميس"، مضيفا "إذا شعر بأنه جيد وتمكن من المشاركة في التمارين في اليوم التالي بشكل طبيعي، فسيكون ذلك خيارا ممكن اعتماده".



ويستضيف تشلسي غدا الأربعاء سوانسي ضمن الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الرابطة.