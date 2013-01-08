خليجي 21 الامارات تعلن تأهلها رسمياً بالفوز على البحرين

حقق المنتخب الإماراتي فوزه الثاني على التوالي ببطولة كأس الخليج لكرة القدم وتغلب على المنتخب البحريني صاحب الأرض والجمهور بهدفين مقابل هدف اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى للبطولة.ورفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى ست نقاط ليضمن بذلك التأهل إلى المربع الذهبي بينما تجمد رصيد البحرين عند نقطة واحدة لتتضائل بذلك فرص الفريق في الصعود إلى الدور التالي.وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإماراتي بهدف نظيف سجله علي مبخوت ثم تعادل عبد الوهاب المالود لأصحاب الأرض في الدقيقة 75.وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق خطف ماجد حسن هدف الفوز للمنتخب الإماراتي.وتعادل المنتخب البحريني في مباراته الأولى مع نظيره العماني سلبيا بينما فاز المنتخب الإماراتي على نظيره القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.وكاد المنتخب الإماراتي أن يتقدم بهدف في الدقيقة الأولى من بداية المباراة عندما انفرد أحمد خليل تماما بمرمى السيد محمد السيد جعفر ولكنه سدد الكرة في زميله في الوقت الذي كان فيه المرمى خال تماما.ومنحت فرصة خليل بعض الثقة للمنتخب الإماراتي حيث سعى الفريق لتكثيف هجماته أملا في تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات أصحاب الأرض.وعلى الجانب الأخر كاد المنتخب البحريني أن يسجل هدفا رائعا في الدقيقة العاشرة من هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى سيد ضياء السيد سعيد الذي مرر إلى سامي محمد الحسيني داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس الاماراتي علي خصيف أنقض على الكرة قبل أن يصل لها الحسيني.وأهدر الحسيني فرصة هدف لا يضيع للمنتخب البحريني في الدقيقة 18 بعدما وصلت اليه الكرة أمام المرمى مباشرة ولكنه سدد برأسه فوق الشباك.واقتسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب خلال الدقائق العشرين الأولى حيث شن كل منهما عدد غير قليل من الفرص ولكنهما لم ينجحا في الوصول إلى الشباك.ومع مرور الوقت بدأ لاعبو المنتخب البحريني يكتسبون الثقة لتميل الكفة بعض الشيء لصالح الفريق الذي شن أكثر من هجمة محققة ولكنه لم يحسن استغلالها.وأهدر فوزي مبارك عايش فرصة ذهبية لوضع البحرين في المقدمة في الدقيقة 36 بعدما انفرد تماما بالمرمى، ولكنه سدد بغرابة بجوار القائم.ولكن رغم السيطرة البحرينية، جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن حيث تقدم علي مبخوت بهدف للمنتخب الإماراتي قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول بعدما أخطأ مدافع البحرين في تشتيت الكرة لتصل الكرة إلى مبخوت داخل منطقة الجزاء ليراوغ أحد المدافعين ويسدد مباشرة في المرمى.وكاد المنتخب البحريني أن يدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ضربة حرة مباشرة نفذها فوزي عايش ولكن الحارس الإماراتي أخرج الكرة بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.ومع انطلاق أحداث الشوط الثاني شن المنتخب البحريني هجمة سريعة انتهت بتسديدة قوية من اسماعيل عبد اللطيف في أحضان الحارس الإماراتي علي خصيف.وأهدر علي مبخوت فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة الثالثة من بداية شوط المباراة الثاني بعدما تلقى تمريرة رائعة من أحمد خليل وضعته في مواجهة الحارس البحريني السيد محمد السيد جعفر ولكنه سدد بغرابة شديدة بجوار القائم.وكان المنتخب البحريني هو الأفضل بعض الشيء خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني ولكنه فشل خلالها في الوصول إلى الشباك الإماراتية رغم غزارة الهجمات.وضاعت أخطر فرص المنتخب البحريني في الدقيقة 61 من انفراد كامل لاسماعيل عبد اللطيف إثر تمريرة سحرية من جيسي جون ولكنه سدد بغرابة في أحضان الحارس الإماراتي.وكاد الفريق الإماراتي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 68 عن طريق المتألق علي مبخوت ولكن الحارس البحريني كان حاضرا في الموعد المناسب.وواصل المنتخب البحريني سيطرته على مجريات اللعب بشكل وكاد الفريق أن يدرك التعادل في الدقيقة 72 عن طريق جيسي جون من انفراد كامل، ولكن تباطئ في التسديد ليلحق به الدفاع الإماراتي.وجاءت الدقيقة 75 لتعلن عن هدف التعادل لأصحاب الأرض والجمهور عن طريق عبد الوهاب المالود بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية زاحفة مرت من بين قدمي علي خصيف.وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق خطف اللاعب البديل ماجد حسن هدف الفوز للفريق الإماراتي من متابعة لتسديدة اسماعيل مطر التي ارتدت من أيدي الحارس.وحاول المنتخب البحريني أن يعادل النتيجة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة ولكنه فشل في تحقيق مراده، ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز الإمارات بهدفين مقابل هدف.

اقتنص المنتخب القطري فوزا غاليا من أنياب نظيره العماني بهدفين مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة في العاصمة البحرينية المنامة.



وتقدم المنتخب القطري بهدف في الدقيقة 53 عن طريق خلفان إبراهيم خلفان من ضربة جزاء، ثم تعادل حسين علي الحضري لعمان في الدقيقة 71 من ضربة جزاء أيضا.



وقبل نهاية المباراة بدقيقتين خطف محمد السيد عبد المطلب هدف الفوز للمنتخب القطري من لمسة مباشرة من داخل منطقة الجزاء.



ورفع المنتخب القطري رصيده إلى ثلاث نقاط، بينما تجمد رصيد المنتخب العماني عند نقطة واحدة.



وكان الفريق العماني تعادل سلبيا مع نظيره البحريني صاحب الأرض والجمهور في المباراة الأولى، بينما سقط المنتخب القطري على يد نظيره الإماراتي 1/3.



وسيطر المنتخب العماني على الربع ساعة الأولى من المباراة وشن أكثر من هجمة عن طريق فوز بشير وحسين مظفر الجيلاني وأحمد مبارك ولكنه لم ينجح في الوصول للشباك.



واستمرت سيطرة المنتخب العماني على مجريات اللعب، حيث حصل الفريق على أربع ضربات ركنية، ولكنه لم ينجح في استغلالها، وعلى الجانب الآخر سادت حالة من الارتباك بين لاعبي المنتخب القطري، حيث اكتفى الفريق بأداء الدور الدفاعي دون أن يشن أي هجمة على مرمى الحارس العماني مازن الكاسبي.



وبعد مرور النصف ساعة الأولى من المباراة دون أن ينجح المنتخب العماني في تسجيل الهدف الأول، بدأ الفريق في الاعتماد بعض الشيء على التسديد من بعيد خاصة عن طريق أحمد مبارك وعبد العزيز حميد المقبالي.



وجاء الشوط الأول بشكل باهت نسبيا، حيث سيطر الفريق العماني على مجريات اللعب بشكل كامل ولكنه لم يحقق الخطورة المطلوبة على المرمى لتسجيل هدف السبق في الوقت الذي فشل فيه المنتخب القطري تماما في الظهور على أرض الملعب، حيث اكتفى بالعمق الدفاعي ولكن دون أن يتقدم إلى وسط ملعب الفريق العماني تماما.



ومع بداية الشوط الثاني واصل المنتخب العماني بحثه عن هدف السبق، وشن الفريق أكثر من هجمة منظمة ولكن الدفاع القطري أحبط المخطط العماني خلال الدقائق الأولى.



وبعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني سجل أحمد مبارك هدفا للفريق العماني، ولكن تم إلغاؤه لأن اللاعب كان في وضع تسلل. وعلى عكس سير اللعب تماما حصل المنتخب القطري على ضربة جزء بعدما لمست تسديدة خلفان إبراهيم خلفان يد محمد المسلمي داخل منطقة الجزاء، ليحرز منها خلفان هدف السبق للعنابي في الدقيقة 55.



ولكن الفرحة القطرية لم تدم طويلا حيث احتسب الحكم ضربة جزاء للمنتخب العماني بعد تعرض جمعة درويش للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليسجل منها حسين علي الحضري هدف التعادل لعمان في الدقيقة 71.



وباستثناء ضربتي الجزاء لم تشهد أحداث الشوط الثاني فرص حقيقية للفريقين، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب مع ميل الكفة الهجومية بعض الشيء لصالح المنتخب العماني.



وحاول المنتخب العماني أن يكثف من محاولاته الهجومية خلال الدقائق العشر الأخيرة من المباراة أملا في خطف هدف الفوز ولكنه لم يحسن استغلال الهجمات أمام المرمى القطري.



وللمرة الثانية فاجأ المنتخب القطري نظيره العماني بهدف ثان قبل نهاية المباراة بدقيقتين بتسجيل محمد عبد المطلب هدف الفوز القاتل للعنابي.



ولم ينجح الفريق العماني في إدراك التعادل خلال الثواني الأخيرة من المباراة ليخرج العنابي فائزا بهدفين مقابل هدف.