دل بوسكي أفضل مدرب في العالم في استفتاء الفيفا آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04 المصدر: زيوريخ - د ب أ

توج المدرب الإسباني فيسنتي دل بوسكي المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين بجائزة أفضل مدرب في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لعام 2012.



وتسلم المدرب المتألق جائزته خلال حفل الفيفا السنوي لتوزيع الجوائز، والذي أقيم بمدينة زيوريخ السويسرية.



وتفوق دل بوسكي على منافسيه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد الإسباني وجوسيب جوارديولا المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني.



وقاد دل بوسكي المنتخب الإسباني للحفاظ على لقبه الأوروبي بإحراز لقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2012) بعدما فاز مواطنه لويس أراجونيس باللقب في البطولة السابقة لها عام 2008.



كما سبق لدل بوسكي أن قاد الفريق للفوز بلقب كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، ليكون اللقب العالمي الأول للفريق.