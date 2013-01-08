ريكارد نعاني من ضغوط رهيبة تتخطى ما يتعرض له برشلونة آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: المنامة - فرانس برس

اعتبر مدرب منتخب السعودية لكرة القدم، الهولندي فرانك ريكارد، أن لاعبي فريقه يتعرضون إلى ضغوط كبيرة بعد الخسارة أمام العراق صفر-2 في الجولة الأولى من "خليجي 21"، واعداً بالعمل على تحقيق الفوز على اليمن غداً.



وقال ريكارد في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، "اللاعبون يتعرضون لضغوط رهيبة من الإعلام تكاد تتخطى الضغوط التي يتعرض لها لاعبو برشلونة".



وأضاف "نحن مستاؤون من النتائج التي تتحقق، ونعاني في العديد من المباريات، فعلى سبيل المثال، لم نسجل سوى 3 أهداف فقط في آخر 7 مباريات، وكانت الأهداف الثلاثة في مباراة الكونغو الودية، ما يعني أننا فشلنا في التسجيل في 6 مباريات".



وأكمل "المنتخب السعودي يضم العديد من المهاجمين الذين يقدمون أداء جيداً في الدوري السعودي، مثل ياسر القحطاني وناصر الشمراني ومحمد السهلاوي"، وأردف قائلاً "أتفهم استياء الجماهير بسبب عدم تحقيق نتائج جيدة، ولكن الحل هو التدرب بقوة، وبذل كل ما في وسعنا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام اليمن".



وعن الانتقادات التي يتعرض لها "الأخضر" بشأن هشاشة الدفاع، أجاب المدرب الهولندي: "الجميع ينتقد خط الدفاع، ولم أقم بأي تغييرات في الدفاع عن التشكيلة التي خاضت مباراة الأرجنتين والتي مدحها الجميع لأدائها الجيد في هذه المباراة، في بعض الأحيان تصدر بعض الأخطاء الفردية التي تكلف الفريق الكثير"، وأكد أن مباراة اليمن "ستكون في غاية الأهمية ليس لفريقه وحسب، ولكن للمنتخب اليمني أيضاً، لأن كلا الفريقين خسر في الجولة الافتتاحية".



وتحدث عن خط الوسط وعجزه عن تمويل مهاجمي المنتخب طوال المباراة أمام العراق، قائلاً: "معظم صناع اللعب في السعودية أجانب، والوحيد المتخصص هو أحمد الفريدي، وهو بعيد عن مستواه حالياً، كما أن مهاجمي المنتخب ينقصهم التهديف، والسبب أن هدافي الدوري السعودي أكثرهم من الأجانب أيضاً".



أما مدرب المنتخب اليمني، البلجيكي توم سانفيت، فقال: "المنتخب السعودي له تاريخ، وقادم هو الآخر من خسارة، وكلانا يبحث عن فرصة لتحقيق الفوز غداً".



وتابع "لقد فازت السعودية على اليمن 14 مرة، وتعادلا مرة واحدة فقط، وهذا يرغمنا لكي نبحث عن فرصة للفو".



وأضاف "في السعودية دوري للمحترفين، وهذا يمنح المنتخب قوة فنية، لكن نتمنى أن يحقق اليمن فوزه الأول. أنا سعيد بأداء المنتخب أمام الكويت، وعلينا أن نرى الفريق يتحسّن في الأداء من مباراة إلى أخرى، فعناصر المنتخب اليمني لاتزال شابة".