عبد الحفيظ جاهزون والهلال لتقديم عرض قوي في اعتزال الشريدة آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: القاهرة – جمال محمد

أكد مدير جهاز الكرة بالنادي الأهلي المصري سيد عبد الحفيظ أن جميع إجراءات السفر إلى السعودية انتهت تماما، وسوف يغادر الفريق القاهرة غدا الأربعاء في بعثة برئاسة عضو مجلس الإدارة خالد الدرندلي لأداء مباراة الهلال السعودي في مهرجان اعتزال اللاعب الدولي عبدالله الشريدة الجمعة المقبل 11 يناير .



أضاف عبدالحفيظ قائلا لـ"العربية.نت": "نستعد جيدا لمباراة الهلال خاصة وأنها ستكون تجربة قوية للفريق، وجاهزون لتقديم عرض كروي قوي يليق بالكرة المصرية والسعودية.



يذكر أن الأهلي كان يريد خوض لقاء الهلال بجميع نجومه الدوليين إلا أن برادلي المدير الفني للمنتخب المصري أصر على اصطحاب وائل جمعة والسيد حمدي معه إلى الإمارات، حيث يقيم المنتخب معسكرا هناك، ويفتقد الأهلي لجهود نجمه حسام غالي المتواجد في ألمانيا للعلاج، وهناك شكوك حول مشاركة وليد سليمان ومحمد بركات، بينما يقود الفريق الأحمر محمد أبوتريكة في لقاء الهلال.







وقال عبد الحفيظ: "إن النادى لن يتعاقد مع أي لاعب إفريقي إلا بعدما يخضع لكافة الاختبارات الفنية والبدنية والطبية، لأن النادي لن يكرر أخطاء الماضي عندما كان يتم التعاقد عبر مشاهدة سيديهات للاعب الجديد، وبسبب رفضه الاختبارات تم استبعاد التعاقد مع اللاعب الغاني ابوكو".



أوضح عبد الحفيظ أن المهاجم الزيمبابوي سادومبا كان الوحيد الذى لن يخضع لاختبارات لأننا نعرفه جيدا، حيث كان يلعب مع الهلال السوداني وشاهده المدير الفني حسام البدري على الطبيعة عندما كان مدربا للمريخ السوداني .