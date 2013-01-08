فيرغسون يتراجع عن تصريحاته المثيرة حول نيوكاسل آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: دبي - آيات عبد الله

تراجع السير أليكس فيرغسون، المدير الفني لمانشستر يوناتيد الإنكليزي، عن التصريحات المثيرة التي أدلى بها الأسبوع الماضي ضد نادي نيوكاسل، مؤكداً أنه يكن كل الاحترام لنيوكاسل وجماهيره الكبيرة.



وقال فيرغسون في تصريحات نقلتها صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، إنه لم يقصد الإساءة مطلقاً لنيوكاسل، وكان يقصد في تصريحاته مجموعة من المشجعين المتعصبين الذين ينتمون لنيوكاسل ويطلقون على أنفسهم اسم "توون ارمي".



وأوضح المدير الفني لمانشستر يوناتيد أنه يحترم نيوكاسل وجماهيره، مؤكداً أن نيوكاسل يستحق أفضل مما يحققه، وما قصده بتصريحاته تمثلت في بعض المشجعين المتعصبين.



وأشاد فيرغسون بجماهير نيوكاسل وبدعمهم للفريق، مشيراً إلى أن أي فريق آخر يجد دعما بقدر دعم جماهير نيوكاسل لفريقها لأصبح من فرق العظماء.



وكان فيرغسون قد أطلق تصريحات غير مسبوقة حين وصف نيوكاسل بأنه يساوي عنده نقطة بول في بحر الشمال، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة وشديدة على تلك التصريحات.



ولم يكتف فيرغسون بذلك، بل راح لأبعد مدى حين وصف فريق نيوكاسل ومدربهم بالأقزام، حيث جاءت تلك الأحداث بعد مباراة الفريقين في الدوري الإنكليزي التي انتهت بفوز مانشستر يوناتيد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة دراماتيكية مملوءة بالأحداث المثيرة.



وأوضح أن نيوكاسل ومدربه عليهما معرفة حجمهما الحقيقي، وأن يعرفا عمن يتحدثان، فهما أقزام لا يساويان عنده نقطة بول في بحر الشمال.



وسرعان ما تراجع فيرغسون عن تلك التصريحات التي وصفتها وسائل الإعلام البريطانية بأنها أقوى تصريحات له في تاريخه كمدرب، خصوصاً بعدما خرج عن طوره بوصف فريق نيوكاسل بنقطة بول في بحر الشمال الواقع في المنطقة الشرقية الشمالية بنيوكاسل.



وانتقدت جماهير نيوكاسل تصريحات فيرغسون وحملته مسؤولية الإساءة لها، في حين طالب مدرب نيوكاسل الان باردو بمعاقبة فيرغسون على تلك التصريحات، وعلى احتاجاته المبالغ فيها على حكم مباراة فريقه ومانشستر يوناتيد في الدوري الإنكليزي.



وكانت مباراة نيوكاسل ويوناتيد قد شهدت أحداثا مثيرة، حيث دخل فيرغسون في نقاش مثير مع الحكم عندما انتبه لعدم ملاحظته لراية التسلل التي رفعها مساعده، الأمر الذي أدى إلى تسجيل هدف على إثر هذا التسلل.



كما أثار النقاش الذي خاضه فيرغسون مع حكم المباراة العديد من التساؤلات حول معاقبة فيرغسون، الأمر الذي تم استبعاده عندما قرر الحكم عدم ذكر النقاش في تقريره عن المباراة.



واستغرب مدرب نيوكاسل آلان باردو عدم صدور قرار من قبل الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بمعاقبة فيرغسون، مؤكداً أن الحكم وقع تحت تأثير العديد من الضغوط.