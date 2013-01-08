فييرا يرفض المصالحة مع رئيس الزمالك

طرد حازم إمام من المعلب

اعتمد مجلس إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى الإمارات العربية المتحدة يوم 14 يناير الجاري؛ للمشاركة فى دورة أبوظبى الودية.وأكد مدير إدارة التسويق بنادي الزمالك خالد رفعت لـ"العربية.نت "أن الفريق سيلعب مباراتين، الأولى مع شاختارالأوكراني يوم 16 يناير، والثانية مع الفائز من زينيت سان بطرسبرغ الروسي والهلال السعودي يوم 19 يناير، ويعود إلى القاهرة يوم 20 من نفس الشهر، وفي حال المشاركة فى دورة إسبانيا الودية سيسافر من الإمارات مباشرة إلى مدريد، حيث يلعب هناك مع سيسكا الروسي وأحد الفرق النرويجية وشاختار الأوكراني.من ناحية أخرى، مازالت الأزمة مستمرة بين المدير الفني للزمالك جورفان فييرا ورئيس النادي ممدوح عباس رغم عودته لقيادة التدريبات، إلا أنه مازال في حالة غضب من عباس بدليل أنه رفض حضور اجتماع لجنة الكرة لمناقشة فترة إعداد الفريق للدوري والبطولة الإفريقية التى تنطلق يوم 16 فبراير المقبل بلقاء جازيللي التشادي بالقاهرة.ويرجع غضب فييرا بسبب قيام رئيس النادي ممدوح عباس بإحراجه أمام الجماهير، عندما أعلن عن برنامج المباريات الودية التي سيلعبها في الإمارات، واتفق على اللعب مع أهلي الفجيرة والشباب الإماراتي قبل انطلاق دورة أبوظبى الودية المقررة في الفترة من 16 إلى 20 يناير، إلا أنه فوجئ ببيان شديد اللهجة على الموقع الرسمي للنادي بإيعاز من رئيس الزمالك ممدوح عباس يكذب كل ما أعلنه المدرب البرتغالي؛ لأنه لم يعرض برنامجه على مجلس الإدارة أولا قبل إعلانه لرجال الإعلام وهو ما أصاب فييرا بصدمة شديدة، ورفض محاولات نائب رئيس النادي صبري سراج للترتيب لجلسة بينه وبين عباس لإنهاء الأزمة.

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جورفان فييرا توقيع غرامة مالية على الظهير الأيمن حازم إمام؛ بسبب إلقائه السترة التي كان يرتديها على أرض الملعب بعد طرده من التقسيمة على إثر مشادة كلامية بينه وبين اللاعب أحمد حسن.



وأكد مدرب الفريق أسامة نبيه لـ"العربية.نت" ما حدث بين أحمد حسن وحازم مجرد "نرفزة" ملعب لم تصل إلى حد الاشتباك كما زعم البعض، مشيرا أنهما كانا يلعبان ضمن فريق واحد في التقسيمة التي نظمها الجهاز الفني، وقام الصقر بتوجيه حازم أكثر من مرة وهو ما لم يقبله اللاعب وتسبب في حدوث مشادة بينهما، مما دفع المدير الفني إلى طردهما من التقسيمة، إلا أننا فوجئنا بحازم يلقي السترة على الأرض بعصبية وهو ما استوجب توقيع غرامة مالية عليه.



من ناحيته أكد الصقر أحمد حسن أن الأمر الذي حدث بينه وبين حازم إمام طبيعي لأنه داخل الملعب، ويكون هناك حالة من الحماس يمكن أن تحدث في المباريات الرسمية أيضا وحازم لاعب صغير، وأنا لم أغضب منه وانتهى الموقف بمجرد خروجنا من الملعب، ولا يجب أن نحمل الأمور أكثر مما تحتمل، وهو موقف حدث وانتهى ولن يؤثر على العلاقة بيني وبين اللاعب داخل الفريق، خاصة أنني لم أكن أعلم أن حازم إمام يشارك وهو مصاب.