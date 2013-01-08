مورينيو في مواجهة جماهير الريال بعد إبعاده كاسياس آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: مدريد - د ب أ

لمجرد تغيير واحد في تشكيلة ريال مدريد، أصبح مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في مهب الريح، وإن كانت العاصفة التي يواجهها حاليا من صنع يده.



وطالما بدا مورينيو وكأنه يستمتع بالجدل الدائر حوله والمشاكل التي يتورط فيها بشكل مستمر على مدار مسيرته الحافلة بالإنجازات مع بنفيكا ويونياو ليريا وبورتو في البرتغالي ومع تشلسي الإنكليزي ثم إنتر ميلان الإيطالي وحاليا مع ريال مدريد الإسباني.



وحل مورينيو في المركز الثاني بقائمة أفضل المدربين في العالم لعام 2012 وذلك خلف الإسباني فيسنتي دل بوسكي المدير الفني للمنتخب الإسباني والذي توج مساء، أمس الاثنين، بجائزة المدرب الأفضل في عام 2012 ضمن استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" .



وبالرغم من ذلك، أثار مورينيو الجدل والشكوك لغيابه عن حفل توزيع جوائز الفيفا والذي أقيم مساء أمس بمدينة زيوريخ السويسرية.



ولم يكن مورينيو يوما ما من الرجال الذين يخوضون المواجهة ويبتعدون عنها، ونادرا ما تردد في ممارسة هوايته المعتادة بالاصطدام مع المسؤولين واللاعبين البارزين ورؤساء الأندية والمشجعين والحكام وبشكل خاص مع وسائل الإعلام.



وبالرغم من ذلك، ربما يكون مورينيو قضم هذه المرة أكثر مما يستطيع مضغه حيث جاء التحدي مع إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد والمنتخب الإسباني ليجد المدرب البرتغالي نفسه في مواجهة موجة عاصفة من الانتقادات الجماهيرية والإعلامية.



وعلى أي حال، لا يمكن اعتبار كاسياس مجرد لاعب كبير ولكنه قائد الفريق وقائد المنتخب الإسباني.



وقاد كاسياس الريال للفوز بلقبين في دوري أبطال أوروبا عامي 2000 و2002 كما لعب دورا كبيرا في فوز المنتخب الإسباني بألقاب كأس الأمم الأوروبية مرتين في يورو 2008 ويورو 2012 وكأس العالم 2010.



وجرت العادة في الريال على أن يكون نجوم الفريق أكثر أهمية من المدير الفني. وعندما تحدث المشكلة، يقف النادي إلى جوار اللاعب ويفتح الباب أمام رحيل المدرب.



ويأمل مورينيو في تغيير هذا الواقع خاصة بعدما نال تأييد ومساندة فلورنتينو بيريز رئيس النادي حتى الآن.



وانتقل مورينيو من إنتر ميلان إلى تدريب الريال في 2010 ولكن ذلك لم يكن فقط بحثا عن الراتب القياسي الذي يحصل عليه، ولكن للوعد الذي حصل عليه من بيريز بأن يكون له سلطة هائلة في النادي الملكي وهي السلطة والقوة التي أنكرها بيريز على المدربين السابقين للفريق والذين قضى معظمهم فترات قصيرة مع الفريق.



وعندما أصر مورينيو على أن يقيل بيريز الأرجنتيني خورخي فالدانو من منصب المدير الإداري للنادي في يونيو 2011 /حزيران، لبى له بيريز رغبته وإن كان ذلك على امتعاض من بيريز.



وعندما أصر مورينيو قبل شهور قليلة، على الإطاحة بالنجم الشهير زين الدين زيدان لم يتأخر بيريز في الاستجابة أيضا.



وبالرغم من ذلك، هل يكون بيريز على استعداد للموافقة على معاملة مورينيو لكاسياس ؟



وفاجأ مورينيو الجميع بوضع كاسياس على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين للفريق أمام ملقة في 22 ديسمبر الماضي/كانون الاول، وأمام ريال سوسييداد، أمس الأول الأحد، مدعيا أن آدان في حالة أفضل من كاسياس حاليا.



ولكن الحظ عاند المدرب البرتغالي حيث ظهر آدان بمستوى متواضع في المباراة التي خسرها الريال 2-3 أمام ملقه ليتسع الفارق بين الريال صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني ومنافسه العنيد برشلونة متصدر المسابقة إلى 16 نقطة.



وفي مباراة الفريق أمام سوسييداد، عاند الحظ مورينيو مجددا عندما طرد الحارس أنطونيو آدان بعد ست دقائق فقط من بداية المباراة ليضطر مورينيو إلى الدفع بالحارس العملاق كاسياس.



وأوضحت وسائل الإعلام أن مورينيو حاول بهذه الأزمة مع كاسياس أن يحفز بيريز ويدفع إلى إقالته ومساعديه حتى يستفيد ومساعدوه من التعويض الذي يدفعه النادي إليهم نظير الفترة المتبقية في عقودهم والتي تمتد حتى 2016.



كما شهدت الفترة الماضية جدلا هائلا، أشعل مورينيو جزءا منه بنفسه، بشأن حرص المدرب البرتغالي على العودة للتدريب في الدوري الإنكليزي.



ورفض مورينيو الإفصاح خلال عطلة أعياد الكريسماس، عن الحارس الذي سيدفع به في لقاء سوسييداد قبل أن يدفع بالحارس آدان ضمن التشكيلة الأساسية مجددا ضد رغبة المشجعين وكذلك على عكس رغبة بيريز كما أوضحت وسائل الإعلام.



ولذلك، لم يكن غريبا أن تنتشر اللافتات في المدرجات والتي تطالب بإقصاء مورينيو قبل أن تتبخر خطط مورينيو بطرد آدان اثر خشونة واضحة مع كارلوس فيلا ليعود كاسياس إلى حراسة عرين الريال.



وبالرغم من فوز الريال 4-3، عاد مورينيو إلى مواجهة العاصفة وغضب الجماهير.



وقال مورينيو: "إذا أطلقت الجماهير صافراتها ضدي بسبب قرار وضع إيكر (كاسياس) على مقاعد البدلاء، فلا بأس. وإذا كانت الصافرات للأداء السيئ من الفريق، فأنا أتقبله.. من الرائع أن تطلق الجماهير صافراتها عند سماع اسمي وأن يساعدوا الفريق مثلما يفعلون".