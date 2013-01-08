نيمار البرازيلي يفوز بجائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: مونتفيديو - د ب أ

يستعد النجم البرازيلي الصاعد نيمار للسفر إلى مونتفيديو، غدا الأربعاء، لاستلام جائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية وفقا لاستطلاع الرأي الذي تجريه صحيفة "ال بايس" بين الصحفيين على مستوى القارة.



وأكد منظمو الاستطلاع أن اللاعب استجاب على الفور لدعوة حضوره إلى مونتفيديو وتعهد بالوصول في الموعد المحدد رغم وجود مشاكل تتعلق بنقص تذاكر المعروضة للسفر إلى أوروغواي.



ويتحتم على نيمار العودة خلال الأسبوع الحالي إلى نادي سانتوس للمشاركة في التدريبات، وذلك بعد حضوره أمس الاثنين حفل توزيع جوائز الفيفا في زيوريخ.



وفي أواخر ديسمبر الماضي/كانون الأول، حصل نيمار على لقب "ملك أمريكا" بعد حصد 199 صوتا متفوقا على البيروفي باولو جيريرو نجم كورينثيانز الذي حصل على 50 صوتا مقابل 21 صوتا للوكاس مورا نجم ساو باولو.



وفاز نيمار بالجائزة للعام الثاني على التوالي، بينما تكفل اندريس دي اليساندرو بإحراز الجائزة في عامي 2008و 2009.