استبعاد إكرامى ومعوض من السفر إلى السعودية آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: القاهرة – جمال محمد

ضم المدير الفني لفريق الأهلي المصري حسام البدري أربعة ناشئين لبعثة النادي التى تصل مساء اليوم الأربعاء إلى السعودية؛ لاستكمال قائمة الفريق قبل مواجهة الهلال وديا بعد غد الجمعة في مهرجان اعتزال اللاعب الدولي عبدالله الشريدة .



واللاعبون هم: حارس المرمى مؤمن جابر وإسلام محارب وأيمن أشرف وعمرو وردة لتعويض غياب اللاعبين الذين تم استبعادهم قبل السفر مباشرة للإصابة، وهم: الحارس شريف إكرامي والظهير الأيسر سيد معوض.



ورفض شريف إكرامى السفر إلى السعودية وتمسك بالبقاء في القاهرة، مؤكدا أن إصابته بشد في العضلة الخلفية تعوقه عن عدم المشاركة في المباراة وبالتالي لا داعي للسفر، فيما أصر معوض على السفر فجأة إلى البرتغال للخضوع للكشف الطبى لإصابته بعظمة القدم .



وتضم قائمة الأهلي كلا من: أحمدعادل الذي سيحرس المرمى الأحمر في المباراة، ومؤمن جابر ومحمود أبوالسعود ومحمد نجيب وشريف عبدالفضيل ورامي ربيعة وسعد سمير وإسلام محارب وأحمد صديق وأحمد فتحي وأحمد شديد وأيمن أشرف وشهاب أحمد وحسام عاشور ومحمود تريزيجيه وأحمد شكري وعمرو وردة وعبدالله السعيد ومحمد بركات ومحمد أبوتريكة وجدو ودومينيك وعماد متعب.



ويرافق الفريق اللاعب المصاب وليد سليمان من أجل أداء العمرة، فيما أصرت إدارة الأهلي على سفر محمد بركات، بالرغم من إصابته ووجود شكوك حول إمكانية مشاركته.