الاتحاد العالمي للرياضيين يطالب بسحب يورو 2013 من إسرائيل آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: القاهرة - جمال محمد

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دشن الاتحاد العالمي للرياضيين لنصرة القدس حملته المطالبه بسحب تنظيم يورو 2013 للشباب من إسرائيل، والتي من المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل.



وأقام الاتحاد العالمي للرياضيين، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحافيا برئاسة بهاء رحاب رئيس لجنة الشباب والرياضة بحزب الحرية والعدالة المصري.



وحضر المؤتمر الذي عقد بمقر نقابة الصحفيين المصرية بالقاهرة عدد من نجوم الكرة المصرية منهم: محمود أبورجيلة، وحلمي طولان، وأسامة خليل، وأحمد شوبير، فيما حضر المؤتمر عدد من القيادات السياسية والرياضية المصرية والفلسطينية، وحشد إعلامي كبير.



وطالب الاتحاد العالمي للرياضيين بتحرك عربي على كافة الأصعدة السياسية والرياضية للضغط على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؛ للتراجع عن قراره بشأن منح الكيان الصهيوني استضافة بطولة كروية كبرى.



وتأتي هذه الحملة تفاعلاً مع المبادرة التي قام بها نجم الكرة المالي فريدريك عمر كانوتيه الذي احتج على تنظيم إسرائيل ليورو 2013.



ونجح كانوتيه نجم إشبيليه السابق، والنجم الحالي لفريق بكين جوان الصيني بجمع أكثر من 60 توقيعاً من نجوم الكرة العالمية بهدف مخاطبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتراجع عن إسناد تنظيم البطولة الأوروبية الكبيرة إلى إسرائيل.



وخرج المؤتمر بتوصيات أهمها مقاطعة وسائل الإعلام العربية التي ستغطي البطولة التي تنطلق في الخامس من يونيو المقبل، وهو ذات اليوم الذي يوافق ذكري نكسة يونيو العام 1967م.



ودعا الاتحاد العالمي للرياضيين لإقامة مباراة كرة قدم في غزة تجمع بين نجوم الكرة العربية والعالمية بنفس يوم افتتاح البطولة الأوروبية, كما دعى في توصياته مخاطبة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب للقيام بدوره بالتنديد باستضافة الكيان الصهيوني للبطولة, في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل بمواصلة قمعها للشعب الفلسطيني, وتهديد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا", واللجنة الأولمبية الدولية بمقاطعة الدول العربية مستقبلاً لأي بطولة تقام تحت مظلتهما.



وطالب المؤتمر الأول من نوعه عربيا في هذا الشأن كل وسائل الإعلام العربية لتفعيل توصيات المؤتمر، وخاصة مقاطعة البطولة إعلاميا، وكذلك تنظيم وقفة احتجاجية يشارك فيها قيادات كرة القدم العربية ونجومها أمام مقر الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.