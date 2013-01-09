خليجي 21 فوز غير مقنع للأخضر السعودي على اليمن

العراق يهزم الكويت

أثار المنتخب السعودي لكرة القدم مزيدا من علامات الاستفهام حول مستواه ومستوى نتائجه، بعدما حقق اليوم الأربعاء فوزا غير مقنع 2-صفر على نظيره اليمني في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 21) المقامة حاليا بالبحرين.واستعاد المنتخب السعودي (الأخضر) بعض اتزانه بعد الهزيمة صفر-2 أمام نظيره العراقي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة، ولكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه في مواجهة منافسه اليمني رغم الفارق الهائل بين الفريقين في الخبرة.ولذلك، كان الأداء السعودي في مباراة اليوم استمرارا لمسلسل العروض المهتزة والنتائج غير المقنعة للفريق تحت قيادة مديره الفني الهولندي فرانك ريكارد، وإن حقق الفوز وانتزع النقاط الثلاث التي أنعشت أمله في التأهل إلى الدور قبل النهائي.وحصد الأخضر النقاط الثلاث الأولى له في المجموعة ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف نظيره الكويتي الذي يتنافس معه على بطاقة التأهل الثانية من هذه المجموعة إلى المربع الذهبي.وحجز المنتخب العراقي البطاقة الأولى من هذه المجموعة بفوزه اليوم على المنتخب الكويتي 1-صفر ليرفع رصيده إلى ست نقاط وينفرد بصدارة المجموعة، بينما مني المنتخب اليمني اليوم بالهزيمة الثانية على التوالي وظل في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط؛ ليكون أول المودعين للبطولة الحالية علما بأنه يشارك في البطولة الخليجية للمرة السادسة على التوالي.وأصبح المنتخب السعودي بحاجة إلى الفوز على الكويت حتى يحجز بطاقة التأهل للمربع الذهبي، حيث أهدر الفريق فرصة تحقيق فوز عريض في مباراة اليوم ليظل التفوق في فارق الأهداف من نصيب الأزرق الكويتي الذي يكفيه التعادل في مباراة الفريقين يوم السبت المقبل.وأصبح الهدف الوحيد للمنتخب اليمني هو البحث عن تحقيق الفوز الأول له في تاريخ مشاركاته الخليجية من خلال مباراته الباقية في البطولة أمام نظيره العراقي (أسود الرافدين) يوم السبت المقبل.وأفلت الأخضر من كمين نظيره اليمني اليوم بفضل الهدف الذي سجله ياسر القحطاني مهاجم الأخضر بضربة رأس في الدقيقة 33 والهدف المتأخر الذي أحرزه فهد المولد في الدقيقة 86 من متابعة جيدة لتسديدة قوية لعبها يحيى الشهري وتصدى لها الحارس اليمني سعود السوادي.ورغم الخروج المبكر مجددا للمنتخب اليمني من بطولات الخليج، أظهر الفريق تطورا جيدا في مستواه خلال مباراة اليوم مما يوحي بقدرته على تقديم مشاركات أفضل في النسخ المقبلة.بدأت المباراة بضغط هجومي متوقع من المنتخب السعودي الذي حاصر الفريق اليمني في نصف ملعبه لبضع دقائق، رغم محاولات المنتخب اليمني لقطع الكرة وشن هجمات مرتدة سريعة أفسدها الدفاع السعودي في وسط الملعب.وكاد المنتخب السعودي يفتتح التسجيل مبكرا بانفراد تام من ياسر القحطاني بحارس المرمى اليمني سعود السوادي، ولكن الأخير تقدم في الوقت المناسب وأمسك الكرة من أمام قدم القحطاني.ولعب سلمان الفرج ضربة حرة في الدقيقة الثامنة حولها المدافع أسامة المولد برأسه قوية ولكنها مرت فوق عارضة المرمى اليمني. وأتبعها ناصر الشمراني بضربة رأس رائعة مرت فوق العارضة اثر تمريرة عرضية لعبها منصور الحربي من ناحية اليسار.ورد اللاعب اليمني خالد بلعيد بأول فرصة لفريقه في الدقيقة 13 حيث استغل هجمة مرتدة سريعة وسدد كرة قوية تصدى لها وليد عبد الله حارس المرمى السعودي لتسقط من يده إلى ضربة ركنية لم تستغل.وارتدت الهجمة سريعا للمنتخب السعودي، ولكن الحارس اليمني تدخل مجددا في الوقت المناسب وتصدى للهجمة السعودية.ووسط الهجوم السعودي المكثف، شن المنتخب اليمني هجمة مرتدة سريعة أخرى في الدقيقة 18 كادت تسفر عن هدف التقدم اثر تسديدة قوية من أكرم حمود، ولكن العارضة تعاطفت مع الأخضر لترتطم بها الكرة وتخرج إلى ضربة مرمى.وتوترت أعصاب لاعبي الفريقين في الدقائق التالية، ونال اللاعب اليمني حماد الزبيري إنذارا للخشونة وتدخل الحكم لمنع الاشتباك بين لاعبي الفريقين.وتلقى القحطاني تمريرة طولية في الدقيقة 26 انفرد على اثرها بحارس المرمى وكاد يهز الشباك، ولكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة من أمام القحطاني.وطالب القحطاني بضربة جزاء في الدقيقة التالية، مؤكدا تعرضه لدفعة أثناء لعب الكرة بخلفية مزدوجة ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.وبعد عدة دقائق هدأ فيها إيقاع اللعب، اخترق الأخضر شباك المنتخب اليمني أخيرا بهدف التقدم في الدقيقة 33 اثر تمريرة عرضية لعبها الشمراني من ناحية اليسار وقابلها القحطاني بضربة رأس سكنت الشبك على يسار الحارس اليمني.وسنحت الفرصة أمام المولد لتعزيز تقدم الفريق في الدقيقة 38 ولكن الحارس اليمني تصدى لتسديدته القوية التي أطلقها من داخل منطقة الجزاء لتخرج الكرة إلى ركنية.وتوالت الفرص الضائعة من المنتخب السعودي في الدقائق الأخيرة من هذا الشوط لينتهي بتقدم الأخضر بهدف نظيف فقط.وفي الشوط الثاني، سار الأداء على وتيرة واحدة، حيث حاصر المنتخب السعودي منافسه في ثلث ملعبه معظم الوقت، بينما اعتمد المنتخب اليمني على الدفاع المكثف مع شن القليل من الهجمات المرتدة السريعة أملا في خطف هدف التعادل.ورغم المحاولات المتواصلة من الأخضر لم يكن أداء الفريق بالمستوى المطلوب وافتقدت هجمات الفريق للحدة اللازمة في مواجهة الدفاع اليمني المتكتل.وفي المقابل، سنحت فرصتان في غاية الخطورة لليمن من مرتدتين سرعتين الأولى انتهت بتمريرة عرضية أمسكها الحارس السعودي في الوقت المناسب في الدقيقة 60 والثانية انتهت بإعاقة من سلطان البيشي لاعب السعودية للمهاجم اليمني أكرم حمود لمنعه من الانفراد فلم يتردد الحكم في إنذار البيشي.ورد فهد المولد بتسديدة صاروخية زاحفة من ضربة حرة في الدقيقة 71 أمسكها السوادي بثبات بعد عبورها من الحائط البشري الدفاعي.وواصل الفريقان الأداء على نفس الوتيرة حتى نجح فهد المولد في تسجيل الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 86 اثر تسديدة قوية من زميله يحيى الشهري من خارج منطقة الجزاء تصدى لها السوادي وارتدت إلى المولد الذي تابعها بتسديدة مباشرة إلى داخل المرمى ليعزز فوز الفريق.وأهدر المنتخب السعودي بعدها عدة فرص محققة كانت كفيلة بتعزيز موقفه قبل مواجهة المنتخب الكويتي.

أكد منتخب العراق تفوقه على نظيره الكويتي حامل اللقب في تاريخ لقاءاتهما في دورات كأس الخليج لكرة القدم بفوزه عليه 1-صفر في قمة تقليدية، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لـ"خليجي 21" في البحرين.



وسجل حمادي أحمد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29.



ورفع منتخب العراق رصيده إلى 6 نقاط بعد أن كان تغلب على السعودية 2-صفر في الجولة الأولى، وسيضمن تأهله إلى نصف النهائي في حال انتهاء المباراة الثانية بين السعودية واليمن بالتعادل اليوم أيضا.



أما منتخب الكويت فتجمد رصيده عند 3 نقاط من فوزه على اليمن 2-صفر.



وفي الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية السبت المقبل، تلعب الكويت مع السعودية، ويلتقي العراق مع اليمن.



وكان منتخب الإمارات أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بعد أن فاز في الجولتين السابقتين على قطر 3-1 والبحرين 2-1 في المجموعة الأولى.



والمنتخب العراقي هو المنتخب الوحيد الذي يتفوق على الكويت بعدد الانتصارات في المواجهات المباشرة في دورات كأس الخليج، وفوزه اليوم هو الرابع على "الأزرق" مقابل خسارة واحدة وثلاثة تعادلات.



يذكر أن منتخب الكويت كان تخطى نظيره العراقي في نصف نهائي الدورة السابقة بركلات الترجيح 5-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 2-2، وذلك في طريقه الى اللقب على حساب السعودية.



وللمنتخبين تاريخ ناصع في دورات كأس الخليج، فالأزرق الكويتي حصد عشرة ألقاب في عشرين دورة حتى الآن، ومنتخب "أسود الرافدين" ظفر بثلاثة ألقاب في اثنتي عشرة دورة لأن مشاركتهم لم تكن منتظمة بسبب الانسحابات والإبعاد بعد غزو الكويت عام 1990.



ويكفي القول أنهما احتكرا الألقاب العشرة الأولى من البطولة.



لكن منتخب العراق الذي التحق بدورات الخليج في النسخة الرابعة انسحب مرتين، الأولى في الدورة السادسة في الإمارات عام 1982 بقرار سياسي، والثانية من الدورة العاشرة في الكويت عام 1990 احتجاجا على التحكيم بعد طرد مدافعه عدنان درجال.



كما أن غزو العراق للكويت عام 1990 تسبب في إبعاد منتخبه عن البطولة ست دورات، فلم يعد إلا في النسخة السابعة عشرة في قطر أواخر 2004 وأوائل 2005.



أجرى الصربي غوران توفيدزيتش أربعة تغييرات على التشكيلة التي خاضت المباراة الأولى أمام اليمن، فأشرك مساعد ندا وعبد الهادي خميس وفهد العنزي وعامر معتوق على حساب محمد الرشيدي وفهد الرشيدي ووليد علي.



أما مدرب العراق حكيم شارك فأجرى تبديلا واحدة إذ أشرك حماد أحمد بدلا من علاء عبد الزهرة، بعد أن دخل مكانه احتياطيا أمام السعودية.



بعد دقائق من جس النبض بين الطرفين بان واضحا سعي المنتخب العراقي أكثر إلى السيطرة على الكرة وتنظيم الهجمات باتجاه مرمى نواف الخالدي، لكنه اصطدم بتكتل دفاعي لمنتخب الكويت الذي اعتمد بدوره في البداية على الهجمات المرتدة والكرات الطويلة إلى يوسف ناصر والشاب عبد الهادي خميس.



الفرصة الأولى كانت كويتية إثر انطلاقة مرتدة وصلت منها الكرة إلى المهاجم يوسف ناصر فانطلق بها وفضل التسديد بدل التمرير إلى فهد العنزي غير المراقب إلا أن الحارس نور صبري كان لكرته بالمرصاد (9).



بدا المنتخبان تائهين تماما مع أفضلية للعراقي ووسط غياب تام للفعالية الهجومية للكويتيين، خصوصا من الجناح الأيمن فهد العنزي أفضل لاعب في "خليجي 20، فانحصر اللعب في منطقة الوسط وكثرت الكرات المقطوعة والأخطاء من لاعبي المنتخبين وغاب أي تهديد جدي على المرميين.



وسيفتقد منتخب العراق ورقة مهمة في المباراة الثالثة أمام اليمن إذ سيغب يونس محمود بعد تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة 27 لمحاولة التمثيل على الحكم في منطقة الجزاء، وهو كان نال انذارا ضد السعودية.



حملت الدقيقة 29 هدفا عراقيا بعد دربكة أمام المرمى الكويتي، فقد تلقى يونس محمود كرة عالية من أحمد إبراهيم وهو في الجهة اليسرى للمنطقة فروضها على صدره وحولها على باب المرمى مباشرة، حاول المدافع محمد راشد إبعادها لكنها سلكت طريقها نحو اجتياز الخط فارتمى عليها الحارس نواف الخالدي لالتقاطها إلا أن العراقي حمادي أحمد كان آخر من لمسها لتستقر في الشباك.



حاول لاعبو الكويت تنظيم صفوفهم والانطلاق إلى الهجوم، لكن وصولهم إلى المنطقة العراقية لم يكن سهلا على الإطلاق بوجود دفاع منظم عماده أحمد إبراهيم وعلي كاظم.



وكاد يوسف ناصر يخادع العراقيين بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول فأطلق كرة من مشارف المنطقة مرت قريبة جدا من القائم الأيمن لمرمى نور صبري.



انطلق الشوط الثاني بشكل مختلف تماما وعلى وقع فرصة عراقية لعلي كاظم الذي تلقى كرة وتقدم بها خطوات قبل أن يسددها مباغتة من نحو 25 مترا التقطها الخالدي على دفعتين (49).



وعلي كاظم هو نجل اللاعب العراقي السابق عدنان كاظم، كما أن عمه علي كاظم هو من أشهر لاعبي العراق في السبعينات.



رد منتخب الكويت بسرعة بفرصة ثمينة جدا للتسجيل حين وصلت الكرة عالية فوق المدافعين إلى عبد الهادي خميس فوجد نفسه منفردا بالحارس، لكنه فضل إرسالها "لوب" في الشباك العلوي (50)، وواصل اندفاعته وأرسل عبد الهادي خميس كرة سيطر عليها نور صبري (58).



دفع توفيدزيتش بالجناح الأيسر وليد علي بدلا من طلال نايف، ثم بحمد امان مكان فهد العنزي، لمحاولة اختراق الدفاع العراقي المنظم جدا والذي أغلق المساحات تماما أمام الكويتيين.



قدم مدرب الكويت آخر أوراقه بإشراك المهاجم فهد الرشيدي مكان الشاب عبد الهادي خميس لإنقاذ ما يمكن انقاذه في الدقائق العشر الأخيرة، خصوصا في ظل غياب الفرص الخطرة على مرمى العراق.



وكانت محاولة أخيرة للكويت قبل أربع دقائق من النهاية حين أطلق يوسف ناصر كرة صاروخية ارتطمت بالعارضة وتابعت طريقها إلى الخارج.