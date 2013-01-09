عيد السعودية لم تحدد موقفها من الانتخابات الآسيوية آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: الرياض - فرانس برس

كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد أن السعودية لم تحدد موقفها حتى الآن حيال المرشحين لخلافة القطري محمد بن همام في رئاسة الاتحاد الآسيوي، مؤكدا في الوقت ذاته أن الهولندي فرانك رايكارد مدرب المنتخب باق في منصبه بغض النظر عن النتائج في "خليجي 21".



وقال عيد في تصريح إلى وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء "لم نكشف عن هوية مرشحنا حتى الآن سواء كان الإماراتي يوسف السركال أو البحريني سلمان بن إبراهيم، ومعيار اختيارنا للرئيس المقبل للاتحاد الاسيوي سيكون وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للكرة الآسيوية والعربية والخليجية والسعودية".



وتابع "الوقت لا يزال مبكرا جدا للكشف عن المرشح الذي سندعمه ونقف وراءه، فما زالت هناك 3 أشهر على الأقل كفيلة بكشف الكثير من الحقائق، ومن الممكن أن نشهد فيها متغيرات كثيرة".



ونفى ما يتردد حول "مساندة المرشح الصيني جانغ جيلونغ".



ويفتح باب الترشيح لرئاسة الاتحاد الآسيوي في 15 الجاري، على أن تجري الانتخابات وفق ما هو مقرر في الأسبوع الأخير من أبريل المقبل/نيسان.



وتحدث عيد، المنتخب حديثا رئيسا للاتحاد السعودي، عن حظوظ منتخب بلاده في التأهل للدور الثاني من خليجي 21 في البحرين قائلا: "لا يمكن الحكم على أي فريق من خلال مباراة واحدة خاضها في بطولة، وأرى أن حظوظ الأخضر ما تزال قائمة حتى الآن".



وتلتقي السعودية مع اليمن اليوم في المجموعة الثانية.



وطالب عيد "الجميع بالهدوء والعقلانية لاسيما وسائل الإعلام التي تشن هجوما حادا على المدرب رايكارد".



وعما إذا كانت البطولة الخليجية ستكون آخر عهد للهولندي مع المنتخب السعودي قال: "مهما تكن النتائج في خليجي 21 فإن رايكارد باق في منصبه على رأس القيادة الفنية للأخضر، ولن يتعرض للإقالة لمجرد إخفاق في بطولة في ظل رغبتنا بصنع جيل جديد للكرة السعودية، فالعواطف لن تصنع قرارات اتحاد الكرة".