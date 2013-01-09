قناة أمريكية تفصل معلقها الرياضي بسبب هدف سواريز آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: دبي - آيات عبدالله

أعلنت قناة " "اي.اس.بي.ان " الأمريكية التلفزيونية عن فصل معلقها الرياضي جون تشامبيان بسبب وصفه للاعب الأورغوياني لويس سواريز بالغشاش، بعدما سجل الأحد الماضي هدفا مثيرا للجدل في مرمى مانسفيلد تاون ضمن مباريات كأس إنكلترا لكرة القدم.



وأثار سواريز بهدفه الكثير من الجدل، وتعرض لجملة من الانتقادات من الأوساط الرياضية، حيث أوضحت لقطات الإعادة التلفزيونية أن الكرة لمست يد سواريز قبل تسجيله للهدف في مرمى الفريق المغمور.



وقالت صحيفة "الصن" البريطانية أن القناة الأمريكية قامت بفصل المعلق تشامبيان كونها تملك حقوق بث مباريات كأس إنكلترا، وذلك لأن المعلق خرق قواعدها الداخلية للعمل التي تنص على عدم استخدام ألفاظ بذيئة أو عنصرية أو خادشة بحق أحد.



وأدى استخدام تشامبيان لعبارة الغشاش لفصله، بالرغم من أن سواريز تلقى العديد من الانتقادات من معلقي وسائل الإعلام المختلفة، واتهامه بالخداع بعد تسجيله لهذا الهدف.



واتهم بول كوكس مدرب مانسفيلد سواريز بالاحتيال، لكنه لم يستبعد افتراض حسن النية جراء تلك الواقعة التي قد تعد رد فعل تلقائي.



ودافع مدرب ليفربول برندان رودجرز عن لاعبه، مؤكدا أن اللاعب لم يكن متعمدا لمس الكرة بيده لأن الكرة قفزت وارتطمت بيده، وما حدث مجرد سوء حظ لسواريز.



وأحرز سواريز هدف الفوز لفريقه ليفربول بشكل مثير للجدل، حيث أظهرت الإعادة وجود لمسة يد من جانب لاعب ليفربول الذي لم تكن هذه المرة التي يسجل فيها بيده.



وفي كأس العالم 2010 تعمد سواريز لمس الكرة بيده قبل أن تتجاوز خط المرمى، ليحرم غانا من تسجيل هدف الفوز على أوروغواي في الدقيقة الأخيرة من مباراة دور الثمانية، مع العلم أنه خرج مطرودا في تلك المباراة التي فازت بها بلاده بركلات ترجيح لتصعد إلى قبل نهائي كأس العالم.



يذكر أن هدف سواريز أعاد أيضا الذكريات للفوز المثير للجدل لفرنسا على أيرلندا في المباراة الفاصلة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2010، بعدما لمست الكرة يد تييري هنري مهاجم فرنسا قبل أن يرسل تمريرة أحرز منها زميله وليام جالاس هدف الفوز والتأهل للمونديال.